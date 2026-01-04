Reservas de petróleo da Venezuela podem valer US$ 18,4 trilhões

A Venezuela pode ter cerca de 18,4 trilhões de dólares em reservas de petróleo, segundo cálculo realizado pelo portal de notícias Veja Negócios.

O número é resultado da quantidade estimada de barris na reserva petrolífera da Venezuela, por volta de 303 bilhões de barris, multiplicado pelo valor de cada barril de petróleo (60,75 dólares, segundo a cotação do petróleo Brent com vencimento em março de 2026).

De acordo com especialistas, o petróleo é o motivo principal do ataque dos Estados Unidos à Venezuela neste sábado (3), que resultou na prisão do presidente do país, Nicolás Maduro.

Durante coletiva de imprensa após o ocorrido, o presidente norte-americano Donald Trump chegou a citar a palavra petróleo 15 vezes.

Trump anunciou, ainda, um plano de formar um grupo de representantes do alto escalão dos EUA para conduzir a Venezuela até um momento de transição de poder.

Principal compradora do petróleo venezuelano, China pede liberação de Maduro

A China, país que recebe cerca de 80% do petróleo venezuelano exportado, pediu a libertação de Nicolás Maduro neste domingo (4), alegando que a operação e deportação do venezuelano violou as normas internacionais.

O envolvimento dos Estados Unidos no controle das reservas da Venezuela pode afetar diretamente os preços do recurso no mercado global.

Atualmente, enquanto a Venezuela tem reservas de 303,2 bilhões de barris de petróleo, a Arábia Saudita tem cerca de 267,2 bilhões, o Irã, 208,6 bilhões e os EUA detêm, aproximadamente, 45 bilhões de barris. As informações são da CNN.