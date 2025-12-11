Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo

Cerca de 400 cegonhas apareceram mortas às margens de um rio em Getafe, subúrbio de Madri, na Espanha. A suspeita das autoridades locais é de que os animais tenham sido vítimas de um surto de gripe aviária. Um dia antes do achado, havia sido detectado na região um foco de influenza aviária de "baixa patogenicidade" que não exigia notificação obrigatória. Contudo, após a morte das cegonhas, foram solicitados novos exames. Medidas de vigilância serão reforçadas caso se confirmem os resultados de uma cepa altamente contagiosa. Só nesta temporada, foram identificados mais de 200 focos de gripe aviária em criadouros na Europa.