Trump diz que vai suspender 'permanentemente imigração de países do terceiro mundo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pausará "permanentemente" a migração de pessoas dos "países de terceiro mundo". A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28).

"Vou pausar permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente", anunciou nas redes sociais. No entanto, o presidente não especificou quais países seriam afetados.

O Departamento de Segurança Interna informou à agência Reuters que o Brasil não será impactado por essa medida. Porém, uma lista de nacionalidades já foi organizada com o objetivo de banir ou dificultar a entrada no país.

Veja também Mundo Dois militares são baleados em tiroteio na Casa Branca, nos EUA Mundo Em artigo, The New York Times diz que 'Brasil desafiou Trump e venceu'

Revisão de Green Cards

Na última quinta-feira (27), Donald Trump já havia pedido a revisão de Green Cards. Ao todo, 19 países foram inseridos na lista. São eles:

Afeganistão Chade Congo Eritreia Guiné Equatorial Haiti Irã Iêmen Líbia Mianmar Somália Sudão Burundi Cuba Laos Serra Leoa Togo Turcomenistão Venezuela

Ataque próximo à Casa Branca

Essa medida foi tomada após ataque realizado próximo à Casa Branca. Conforme a Folha de S. Paulo, uma integrante da Guarda Nacional foi morta.

A vítima, Sarah Backstrom, de 20 anos, foi baleada no ataque. Além dela, o colega Andrew Wolfe, de 24 anos, também ficou ferido.

O atirador foi identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Ele recebeu asilo dos Estados Unidos.