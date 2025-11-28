Trump diz que vai suspender 'permanentemente imigração de países do terceiro mundo'
O presidente dos Estados Unidos não especificou as nações afetadas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pausará "permanentemente" a migração de pessoas dos "países de terceiro mundo". A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28).
"Vou pausar permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente", anunciou nas redes sociais. No entanto, o presidente não especificou quais países seriam afetados.
O Departamento de Segurança Interna informou à agência Reuters que o Brasil não será impactado por essa medida. Porém, uma lista de nacionalidades já foi organizada com o objetivo de banir ou dificultar a entrada no país.
Veja também
Revisão de Green Cards
Na última quinta-feira (27), Donald Trump já havia pedido a revisão de Green Cards. Ao todo, 19 países foram inseridos na lista. São eles:
- Afeganistão
- Chade
- Congo
- Eritreia
- Guiné Equatorial
- Haiti
- Irã
- Iêmen
- Líbia
- Mianmar
- Somália
- Sudão
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Serra Leoa
- Togo
- Turcomenistão
- Venezuela
Ataque próximo à Casa Branca
Essa medida foi tomada após ataque realizado próximo à Casa Branca. Conforme a Folha de S. Paulo, uma integrante da Guarda Nacional foi morta.
A vítima, Sarah Backstrom, de 20 anos, foi baleada no ataque. Além dela, o colega Andrew Wolfe, de 24 anos, também ficou ferido.
O atirador foi identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Ele recebeu asilo dos Estados Unidos.