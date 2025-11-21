Terremoto de magnitude 5,7 em Bangladesh deixa nove mortos e mais de 300 feridos

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu Bangladesh nesta sexta-feira (21), perto da cidade de Narsingdi — a cerca de 33 km da capital, Daca — deixando pelo menos nove mortos e mais de 300 feridos, segundo autoridades locais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou o tremor às margens da capital, uma das mais densamente povoadas do mundo.

O governo interino confirmou as mortes, mas ainda não divulgou detalhes sobre as vítimas. O tremor ocorreu em um dia de folga no país, o que aumentou o pânico entre moradores.

Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, o abalo durou 26 segundos.

Legenda: Entre os feridos, há estudantes da Universidade de Daca, operários da região de Gazipur e moradores de Narsingdi, epicentro do terremoto. Foto: Munir Uz Zaman / AFP.

Nas ruas de Daca, a agência AFP registrou cenas de desespero: pessoas chorando, outras em choque e prédios com danos visíveis. Pelo menos 14 edificações foram afetadas e um incêndio chegou a atingir uma central elétrica, sendo controlado na sequência.

O líder interino do país, Muhammad Yunus, disse estar “profundamente chocado e entristecido” e afirmou que todas as equipes de emergência foram mobilizadas.

Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e líder interino desde a queda do governo anterior, afirmou que a situação está sendo monitorada de perto. O país deve realizar eleições em fevereiro de 2026.

Veja também Mundo Piloto morre em queda de caça durante apresentação, em Dubai

Entre os feridos, há estudantes da Universidade de Daca, operários da região de Gazipur e moradores de Narsingdi, epicentro do terremoto. Nove pessoas foram encaminhadas em estado grave para hospitais da capital.

Moradores relataram momentos de terror. Sakib Hossain, de 50 anos, contou que pedaços de um prédio de oito andares despencaram sobre uma rua movimentada.

“Muita gente estava reunida no açougue. Vi vans levando feridos”, disse. Outro sobrevivente, Mohammad Sharif, relatou que uma criança morreu após ser atingida por escombros.

O impacto do tremor também foi sentido em Calcutá, na Índia, a mais de 325 km do epicentro, mas sem relatos de danos relevantes.