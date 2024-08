Imagens de IA mostram possível rosto de Cristo após pesquisa apontar autenticidade do Santo Sudário

A partir de novas análises de raio-x, pesquisadores do Instituto di Cristallografia, na Itália, chegaram a conclusão que o Sudário de Turim, tido por muitos como a mortalha de Cristo, pode realmente ter origem no período em que a divindade teria vivido. Com o estudo, ferramentas de inteligência artificial geraram imagens que mostram o possível rosto de Jesus, supostamente registrado no tecido.

Publicada na revista Heritage, a pesquisa, que utilizou uma pequena amostra do objeto sagrado, foi conduzida pelo professor italiano Liberato de Caro. De acordo com o estudioso, as análises de raio-x encontraram semelhanças entre o Sudário e um tecido encontrado em Israel, datado entre 55 e 74 d.C.

Além disso, a equipe ainda teria identificado a presença de partículas de pólen do Oriente Médio nas fibras da possível mortalha.

Ainda assim, os pesquisadores reforçam que os resultados do estudo dependem do sudário ter sido preservado em condições específicas de umidade e temperatura ao longo dos 13 séculos antes de seu primeiro registro histórico, em 1354.

ROSTO DE CRISTO GERADO POR IA

Durante séculos, cristãos acreditaram que o tecido mostrava a face de Jesus. Com os novos resultados, plataformas de inteligência artificial geraram imagens vívidas do rosto de Cristo, com base na representação impressa no sudário.

VEJA IMAGENS

Legenda: IAs geraram imagens que mostram possível rosto de Cristo Foto: Reprodução

O QUE É O SANTO SUDÁRIO?

Também conhecido como “Santo Sudário”, o Sudário de Turim é, para muitos fiéis, o tecido que enrolou o corpo de Cristo após a crucificação. Quando colocada em negativo, a mortalha mostra o rosto de um homem, que muitos acreditam ser o de Jesus.

Na década de 80, um estudo afirmou que o tecido seria uma falsificação, feita no século XIV, mas a hipótese foi colocada em xeque após a nova pesquisa.

Apesar da Igreja Católica nunca ter se pronunciado oficialmente sobre a veracidade da mortalha, diversos sacerdotes, incluindo o Papa Francisco, já demonstraram enxergar o sudário como um objeto sagrado. O pontífice argentino, inclusive, fez uma peregrinação à cidade de Turim para rezar diante do item, em 2015.