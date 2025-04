Trump e Zelensky se reúnem na Basílica de São Pedro durante funeral do Papa Francisco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, tiveram uma reunião na manhã deste sábado (26), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O encontro durou 15 minutos e ocorreu em meio as solenidades do funeral do papa Francisco.

Segundo o g1, os dois mandatários concordaram em ter um novo encontro, ainda neste sábado, para continuarem a conversa.

Na imagem divulgada pela equipe do líder ucraniano, os dois presidentes estão sentados, um em frente ao outro, em um salão de mármore.

Funeral do Papa Francisco ocorre neste sábado

Após três dias de velório aberto ao público, homenagens e outros rituais, acontece o funeral do papa Francisco nesta manhã, no Vaticano. Pontualmente, às 5h, a Missa das Exéquias foi realizada na Praça São Pedro, conduzida pelo Cardeal Giovanni Battista Re, decano do colégio dos Cardeais.

Mais de 50 chefes de estados, incluindo o presidente Luís Inácio Lula da Silva, 10 monarcas e mais de 200 mil pessoas acompanham o evento.

O ritual de despedida do líder da Igreja Católica começou ainda na sexta-feira (25), com o fechamento do caixão, momento presidido pelo Camerlengo da instituição, o cardeal Kevin Farrell, em que foram colocados o tradicional véu branco sob o rosto do papa, as medalhas cunhadas e um pergaminho.