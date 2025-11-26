Incêndio em conjunto de prédios de Hong Kong deixa pelo menos 13 mortos

O incêndio de grandes proporções que consome um conjunto de prédios residenciais no distrito de Tai Po, em Hong Kong, já deixou pelo menos 13 mortos nesta quarta-feira (26), conforme fontes oficiais.

Imagens mostram o complexo de torres sendo completamente consumido pelas chamas.

Ao todo, os bombeiros resgataram 28 vítimas, sendo que nove delas foram declaradas mortas ainda no local. Seis foram transferidas para unidade de saúde, e quatro delas acabaram falecendo.

Entre os óbitos está um bombeiro de 37 anos, que acabou morrendo no hospital ao não resistir aos ferimentos.

Número de morte pode ser superior

É possível que ainda haja moradores presos no complexo de prédios, segundo detalhou a polícia à imprensa local.

Até a publicação deste material, as chamas do incêndio ainda não haviam sido controladas, então o número de vítimas ainda pode subir.

Veja também Mundo Papamóvel do papa Francisco será usado como clínica em Gaza Mundo Filho é preso na Itália após mumificar corpo da mãe para continuar recebendo aposentadoria

O que causou o incêndio?

Segundo a agência Reuters, a causa do fogo ainda é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros detalhou que os primeiros relatos do incêndio foram recebidos por volta das 14h51 (3h51 no horário de Brasília). Cerca de três horas depois, a gravidade da ocorrência atingiu o nível 5, o mais alto da cidade.

A agência AFP detalha que as imensas chamas começaram nos andaimes de bambu erguidos ao redor de várias das torres do complexo.

Testemunhas relataram ter ouvido rangidos, possivelmente do bambu queimando, e observaram espessas colunas de fumaça erguendo-se em ao menos cinco dos oito prédios do complexo.