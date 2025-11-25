Filho é preso na Itália após mumificar corpo da mãe para continuar recebendo aposentadoria

Um homem de 58 anos foi preso em Borgo Virgilio, vila próxima a Mântua, no norte da Itália, após tentar renovar a carteira de identidade de sua mãe, disfarçado de mulher, para continuar recebendo a aposentadoria da idosa.

A polícia encontrou na casa da família o corpo mumificado de Graziella dall’Oglio, cuja morte pode ter ocorrido há aproximadamente dez anos, segundo o prefeito local.

A farsa começou a ser descoberta após a desconfiança de uma funcionária do cartório. A idosa que se apresentou para renovar o documento tinha “barba por fazer, maquiagem pesada e buracos visíveis na barba encoberta”, relatou o prefeito Francesco Aporti ao jornal Corriere della Sera.

Ao assistir às imagens das câmeras, a polícia percebeu que a suposta idosa dirigiu até o local, apesar de não ter habilitação.

A investigação apontou ainda que não havia registros recentes de atendimento médico em nome de Graziella, embora ela continuasse a entregar declarações de imposto de renda e a receber cerca de 53 mil euros anuais (aproximadamente R$ 330 mil) de aposentadoria.

Legenda: Ao assistir às imagens das câmeras, a polícia percebeu que a suposta idosa dirigiu até o local, apesar de não ter habilitação. Foto: La Presse / Corriere della Sera.

Após ser chamado novamente ao cartório, o homem foi abordado por um policial à paisana e levado para depor. Na delegacia, confessou que vinha se passando pela própria mãe.

Segundo autoridades locais, ele é enfermeiro, filho único, estava desempregado e já havia perdido o pai, que era médico.

O homem permitiu a entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrado um corpo mumificado, que deve passar por autópsia para determinar a data e as circunstâncias da morte.