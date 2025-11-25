Filho é preso na Itália após mumificar corpo da mãe para continuar recebendo aposentadoria
Homem de 58 anos foi detido vestido de mulher ao tentar renovar documento da idosa.
Um homem de 58 anos foi preso em Borgo Virgilio, vila próxima a Mântua, no norte da Itália, após tentar renovar a carteira de identidade de sua mãe, disfarçado de mulher, para continuar recebendo a aposentadoria da idosa.
A polícia encontrou na casa da família o corpo mumificado de Graziella dall’Oglio, cuja morte pode ter ocorrido há aproximadamente dez anos, segundo o prefeito local.
A farsa começou a ser descoberta após a desconfiança de uma funcionária do cartório. A idosa que se apresentou para renovar o documento tinha “barba por fazer, maquiagem pesada e buracos visíveis na barba encoberta”, relatou o prefeito Francesco Aporti ao jornal Corriere della Sera.
Ao assistir às imagens das câmeras, a polícia percebeu que a suposta idosa dirigiu até o local, apesar de não ter habilitação.
A investigação apontou ainda que não havia registros recentes de atendimento médico em nome de Graziella, embora ela continuasse a entregar declarações de imposto de renda e a receber cerca de 53 mil euros anuais (aproximadamente R$ 330 mil) de aposentadoria.
Após ser chamado novamente ao cartório, o homem foi abordado por um policial à paisana e levado para depor. Na delegacia, confessou que vinha se passando pela própria mãe.
Segundo autoridades locais, ele é enfermeiro, filho único, estava desempregado e já havia perdido o pai, que era médico.
O homem permitiu a entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrado um corpo mumificado, que deve passar por autópsia para determinar a data e as circunstâncias da morte.