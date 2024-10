Jovem morre ao cair na entrada de metrô enquanto gravava vídeo de amiga

Uma mulher de 24 anos morreu na madrugada do último domingo (29), na Geórgia, após cair de cabeça na entrada de uma estação de metrô enquanto gravava um vídeo com uma amiga. Arina Glazunova, nascida em Moscou, na Rússia, despencou de uma altura de cinco metros e sofreu uma fratura na base do crânio.

O vídeo gravado pela jovem no momento do acidente tem circulado em redes sociais e um pequeno memorial foi construído para ela no local, que fica na cidade de Tiblissi, capital da Geórgia, próximo à praça da Primeira República.

De acordo com as imagens, as amigas cantavam uma música chamada "For the last time" enquanto passeavam e riam. Em determinado momento, Arina pegou o celular da amiga e decidiu filmá-la. Porém, poucos passos depois, sem perceber, ela caiu no buraco de uma entrada de metrô, que estava sem sinalização.

Arina chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos no crânio e no pescoço e morreu.

Falta de sinalização

O caso repercutiu e provocou uma série de crítica sobre a falta de sinalização na referida estação de metrô.

Segundo o jornal The Sun, um morador da região compartilhou em suas próprias redes sociais o quão perigoso é o pequeno muro sobre o qual a russa caiu. "Qualquer um pode cair daquele muro", alertou ele.