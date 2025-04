Preta Gil é internada novamente para realização de exames, diz equipe

A cantora Preta Gil, de 50 anos, foi internada novamente no Rio de Janeiro nessa terça-feira (1º) para a realização de exames e administração de medicações que exigem ambiente hospitalar. Ela havia sido hospitalizada logo após o carnaval devido a um quadro de infecção urinária.

De acordo com sua assessoria, Preta está bem e deve receber alta nos próximos dias, embora os detalhes dos exames não tenham sido divulgados.

Veja também Zoeira Morre Val Kilmer, ator que fez super-herói Batman, aos 65 anos Zoeira 'Vale Tudo': saiba quanto custa diária do Copacabana Palace, onde se hospeda Maria de Fátima na novela

Diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma — um tumor na porção final do intestino —, a cantora passou por cirurgia e sessões de quimioterapia, alcançando a remissão da doença. No entanto, em agosto de 2024, anunciou a recidiva do câncer, com novos focos detectados em quatro locais.

Desde então, Preta enfrentou mais uma cirurgia, em dezembro de 2024, permanecendo internada por quase dois meses. Após o Carnaval de 2025, ficou hospitalizada por uma semana em Salvador para tratar uma infecção urinária.

Recentemente, a artista reforçou sua intenção de buscar tratamento fora do Brasil. Durante sua participação no programa "Domingão com Huck", Preta se emocionou ao afirmar que não aceita a ideia de que suas chances de cura chegaram ao fim.

Em fevereiro, Preta revelou que seguirá o tratamento em Nova York, nos Estados Unidos, conforme recomendação de sua equipe médica. A previsão é que viaje em abril para iniciar o uso de novos medicamentos ainda em fase final de testes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.