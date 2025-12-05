Quem saiu em A Fazenda? Tàmires é eliminada na 11ª roça

A participante Tàmires Assîs foi a participante eliminada na 11ª roça de "A Fazenda 17". Ela deixou o reality show nessa quinta-feira (4), ao receber somente 21,02% dos votos.

Com o resultado, os peões Luiz Mesquita e Saory Cardoso escaparam da eliminação e permanecem no programa.

A saída da cunhã contraria o resultado da enquete do Diário do Nordeste, que apontou a eliminação do filho apresentador Otávio Mesquita.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA 11ª ROÇA

A berlinda começou com Carol Lekker distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ela ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca ao Dudu Camargo.

Em seguida, o fazendeiro Walério indicou Saory Cardoso ao primeiro banco da roça.

Na votação cara a cara, Dudu recebeu cinco votos e ocuparia o segundo banco da berlinda, mas usou o pergaminho branco, que tinha poder de anular todos os votos recebidos por um peão, então escolheu zerar os que recebera.

Segunda mais votada da noite, Tàmires Assîs assumiu o segundo banquinho. Na puxada da Baia, ela selecionou Luiz Mesquita, que começaria o Resta Um.

No entanto, o pergaminho laranja permitiu que Carol desse início à dinâmica e ainda fazer o veto na Prova do Fazendeiro.

Após Dudu sobrar e completar a formação, a Miss Bumbum escolheu impedir Mesquita de competir pelo chapéu caipira.

Na arena da disputa, o jornalista levou a melhor e a roça se consolidou com o filho de Otávio Mesquita, Saory e Tàmires.