Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify
Cantor de Porto Rico também teve o álbum mais escutado mundialmente.
O porto-riquenho Bad Bunny ultrapassou a norte-americana Taylor Swift e ganhou o posto de artista mais ouvido no mundo no Spotify, segundo revelou a retrospectiva do streaming de música nesta quarta-feira (3). O Spotify Wrapped mostra que 2025 foi ano do artista, que também teve o álbum mais ouvido do ano, o "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".
Taylor ficou com o segundo lugar nos streamings. Após a "briga" pelo topo, vem The Weeknd, em 3º, Drake, em 4º, e Billie Eilish, em 5º.
Veja também
O Wrapped é ansiosamente aguardado pelos usuários do aplicativo, e veio com novidades, entre elas a estimativa de uma idade musical, definida pelo gosto pessoal.
Veja como foi o Spotify Wrapped no mundo
Artistas mais ouvidos no Spotify em 2025
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Álbuns mais ouvidos no Spotify em 2025
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
- KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- HIT ME HARD AND SOFT, de Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA, de SZA
- Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter
- MAYHEM, de Lady Gaga
- You’ll Be Alright, Kid, de Alex Warren
- I’m The Problem, de Morgan Wallen
- GNX, de Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny
Músicas mais ouvidas no Spotify em 2025
- Die With A Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars
- BIRDS OF A FEATHER, de Billie Eilish
- APT., de ROSÉ e Bruno Mars
- Ordinary, de Alex Warren
- DtMF, de Bad Bunny
- back to friends, de sombr
- Golden, de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- luther (with sza), de Kendrick Lamar e SZA
- That’s So True, de Gracie Abrams
- Wildflower, de Billie Eilish