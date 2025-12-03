Diário do Nordeste
Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify

Cantor de Porto Rico também teve o álbum mais escutado mundialmente.

Escrito por
Redação
Zoeira
Pessoa sentada em frente a um painel de madeira, vestindo camisa azul clara aberta que revela tatuagens no peito e braços, combinada com calça clara e acessórios discretos.
Legenda: Bad Bunny é um dos principais nomes atuais da música.
Foto: Divulgação.

O porto-riquenho Bad Bunny ultrapassou a norte-americana Taylor Swift e ganhou o posto de artista mais ouvido no mundo no Spotify, segundo revelou a retrospectiva do streaming de música nesta quarta-feira (3). O Spotify Wrapped mostra que 2025 foi ano do artista, que também teve o álbum mais ouvido do ano, o "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". 

Taylor ficou com o segundo lugar nos streamings. Após a "briga" pelo topo, vem The Weeknd, em 3º, Drake, em 4º, e Billie Eilish, em 5º. 

O Wrapped é ansiosamente aguardado pelos usuários do aplicativo, e veio com novidades, entre elas a estimativa de uma idade musical, definida pelo gosto pessoal. 

Veja como foi o Spotify Wrapped no mundo

Artistas mais ouvidos no Spotify em 2025

  • Bad Bunny
  • Taylor Swift
  • The Weeknd
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Kendrick Lamar
  • Bruno Mars
  • Ariana Grande
  • Arijit Singh
  • Fuerza Regida

Álbuns mais ouvidos no Spotify em 2025

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
  • KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  • HIT ME HARD AND SOFT, de Billie Eilish
  • SOS Deluxe: LANA, de SZA
  • Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter
  • MAYHEM, de Lady Gaga
  • You’ll Be Alright, Kid, de Alex Warren
  • I’m The Problem, de Morgan Wallen
  • GNX, de Kendrick Lamar
  • Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

Músicas mais ouvidas no Spotify em 2025

  • Die With A Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars
  • BIRDS OF A FEATHER, de Billie Eilish
  • APT., de ROSÉ e Bruno Mars
  • Ordinary, de Alex Warren
  • DtMF, de Bad Bunny
  • back to friends, de sombr
  • Golden, de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  • luther (with sza), de Kendrick Lamar e SZA
  • That’s So True, de Gracie Abrams
  • Wildflower, de Billie Eilish
