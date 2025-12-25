Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Um dos atores do elenco do novo "Anaconda", que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25), Selton Mello não viu nenhum dos cinco filmes da franquia de cobras gigantes amazônicas.

"Eu nunca vi, para ser sincero. Não é meu tipo de filme. Eu nunca fui ao cinema para assistir a 'Anaconda'", disse o ator em entrevista ao portal g1. A franquia tem cinco filmes já lançados, o último deles estreou em 2015.

Segundo Selton, a produção, na qual estrelam Paul Rudd e Jack Black, é uma homenagem ao longa original de 1997, dessa vez com tons mais cômicos para retratar a história de amigos que são fãs do filme de referência da obra.

"Esta é uma coisa nova. Esqueça aquela outra coisa. É algo novo. São quatro amigos tentando fazer um filme. Eles fizeram 'Anaconda'", explicou Selton na mesma entrevista.

A direção do longa é de Tom Gormican, que explicou o motivo pelo qual todas as gravações simularam a floresta amazônica brasileira na Austrália:

"Muitas vezes, em filmes de grandes estúdios – do qual esse é meu primeiro –, há muitos fatores que não tem nada a ver com você. Então, há preocupações logísticas e de orçamento e coisas que não te dão escolha em termos de local de gravação", disse.

Apesar disso, o diretor contou que a escolha de Selton foi crucial, assim como a vinda de membros da equipe ao Brasil.

Elogios da imprensa

Selton é, inclusive, citado como um dos pontos altos do filme diante da imprensa internacional. Ele interpreta Santiago, um domador de cobras que ajuda os dois protagonistas.

Em uma série de elogios, Selton é citado como o mais focado da obra, além de ser exaltado pela versatilidade no papel.

Segundo o crítico Pete Hammond, do site Deadline, o brasileiro é o destaque, roubando "cenas como o treinador de anacondas tomado pela dor".