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Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos no Rio de Janeiro

Comunicado divulgado nas redes sociais diz que ela partiu após período de cuidados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ney Matogrosso e a mãe em 2022, quando ela completou 100 anos.
Legenda: Ney Matogrosso e a mãe em 2022, quando ela completou 100 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Ney Matogrosso anunciou a morte da mãe, Beita Pereira, aos 103 anos, nesta terça-feira (17). Ela vivia com o artista no Rio de Janeiro e vinha sendo acompanhada de perto nos últimos anos.

A informação foi divulgada pelo cantor em suas redes sociais, onde destacou o cuidado e a convivência com a mãe até os últimos dias de vida.

“A mãe de Ney, Beita Pereira, partiu deste plano aos 103 anos, após um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, embora sua integridade física e mental já não fosse a mesma. Morava com ele, cercada de presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já demonstrava o cansaço da caminhada e hoje, ela descansou”, diz a postagem compartilhada pelo cantor no Instagram.

Na sequência, a publicação também trouxe uma mensagem sobre o luto e o legado afetivo deixado por Beita. “Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade de amar. Que esse descanso seja leve… E que o coração encontre serenidade neste adeus. Alguns shows poderão ser remarcados, em breve, mais informações”, finaliza a publicação.

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“Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 anos, ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas, tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas, também não faço drama não”, disse.

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