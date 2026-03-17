Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos no Rio de Janeiro

Ney Matogrosso anunciou a morte da mãe, Beita Pereira, aos 103 anos, nesta terça-feira (17). Ela vivia com o artista no Rio de Janeiro e vinha sendo acompanhada de perto nos últimos anos.

A informação foi divulgada pelo cantor em suas redes sociais, onde destacou o cuidado e a convivência com a mãe até os últimos dias de vida.

“A mãe de Ney, Beita Pereira, partiu deste plano aos 103 anos, após um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, embora sua integridade física e mental já não fosse a mesma. Morava com ele, cercada de presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já demonstrava o cansaço da caminhada e hoje, ela descansou”, diz a postagem compartilhada pelo cantor no Instagram.

Na sequência, a publicação também trouxe uma mensagem sobre o luto e o legado afetivo deixado por Beita. “Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade de amar. Que esse descanso seja leve… E que o coração encontre serenidade neste adeus. Alguns shows poderão ser remarcados, em breve, mais informações”, finaliza a publicação.

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Centenário da mãe

Em 2022, Ney chegou a emocionar seguidores ao compartilhar imagens da comemoração dos 100 anos da mãe. Já em entrevista concedida em maio do ano passado, durante o lançamento da cinebiografia "O Homem com H", o cantor falou sobre o estado de saúde dela.

“Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 anos, ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas, tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas, também não faço drama não”, disse.