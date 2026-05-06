CAPTEI: Hidrotintas inaugura fábrica de R$ 15 milhões no Ceará e triplica capacidade produtiva

Com direito a brinde industrial e networking high profile, a Hidrotintas abriu as portas de sua nova fábrica em Maracanaú — um upgrade digno de agenda premium.
Com investimento de R$ 15 milhões, a marca entra em modo expansão turbo, triplicando sua capacidade de expedição e elevando o padrão logístico ao nível “first class”.
O novo endereço fabril chega com 15 docas de carregamento (antes eram cinco) e um galpão de 4 mil m², traduzindo eficiência em escala. No placar da produção: 8 milhões de litros de tinta por mês, com armazenagem de até 2 milhões — números que falam a língua do crescimento.
A inauguração reuniu autoridades, parceiros e nomes do circuito empresarial, com direito a homenagem institucional.
No discurso, o diretor comercial Lucas Neto cravou: é o start de um novo ciclo.
Maracanaú, claro, aplaude — e capitaliza.
Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira: