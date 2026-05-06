CAPTEI: Hidrotintas inaugura fábrica de R$ 15 milhões no Ceará e triplica capacidade produtiva

Com direito a brinde industrial e networking high profile, a Hidrotintas abriu as portas de sua nova fábrica em Maracanaú — um upgrade digno de agenda premium.

Legenda: Inauguração da Expansão da Hidrotintas Foto: LC Moreira

Com investimento de R$ 15 milhões, a marca entra em modo expansão turbo, triplicando sua capacidade de expedição e elevando o padrão logístico ao nível “first class”.

Legenda: Inauguração da Expansão da Hidrotintas Foto: LC Moreira

O novo endereço fabril chega com 15 docas de carregamento (antes eram cinco) e um galpão de 4 mil m², traduzindo eficiência em escala. No placar da produção: 8 milhões de litros de tinta por mês, com armazenagem de até 2 milhões — números que falam a língua do crescimento.

Legenda: Lucas Neto, Vânia Mesquita, Katarina e João José Pinto, Noêmia Frota e Filipe Pinto Foto: LC Moreira

A inauguração reuniu autoridades, parceiros e nomes do circuito empresarial, com direito a homenagem institucional.

Legenda: Lucas Neto Foto: LC Moreira

No discurso, o diretor comercial Lucas Neto cravou: é o start de um novo ciclo.

Legenda: Katarina Pinto, Gerson Cecchini (vice prefeito de Maracanaú) e Noêmia Frota Foto: LC Moreira

Maracanaú, claro, aplaude — e capitaliza.

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Deyse Machado, João José Pinto, Noêmia Frota e Filipe Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: André Siqueira e João José Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe, Vivian e Isabele Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Demir Peixoto, João José Pinto e Raphael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Naná e Lucas Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Mesquita e João José Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Mesquita e Larissa Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia Frota e Morgana Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ferreira Aragão, Lucas Neto e Ster Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Cirino e Berg Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: José Barreira Furtado, Saulo Lins, José Ary Araújo e João José Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues e Firmo Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Katarina Pinto, Firmo Camurça, Noêmia Frota e Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Antero e Noêmia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Borges, Katarina Pinto, Eugênio Vieira e André Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Luana e Rômulo Saboya, Neto Carannante e Mateus Ferraz Foto: LC Moreira

Legenda: Inauguração da Expansão da Hidrotintas Foto: LC Moreira

Legenda: José Dias, Ferreira Aragão, Paulo Alberoni, João José Pinto e Ster Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Inauguração da Expansão da Hidrotintas Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, João José Pinto e Firmo Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe e Katarina Pinto, Lucas Neto e Noêmia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Beto Chaves, João José Pinto e Firmo Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Neto, Vânia Mesquita, Katarina e João José Pinto, Noêmia Frota e Filipe Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Neto, Vânia Mesquita, Katarina e João José Pinto, Noêmia Frota e Filipe Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Neto, Vânia Mesquita, Katarina e João José Pinto, Noêmia Frota e Filipe Pinto Foto: LC Moreira