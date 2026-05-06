Stênio Garcia irá receber R$ 5 mil por mês de ex-esposa após decisão judicial

Por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, o ator Stênio Garcia, de 94 anos, deve passar a receber cerca de R$ 5 mil mensais da ex-esposa, Clarice Piovesan, com quem foi casado por 15 anos.

O veredito é resultado de uma notícia-crime formalizada por Garcia em abril desse ano. Além de Clarice, a ação tem como alvo as duas filhas do casal, Cássia e Gaya Piovesan.

O objetivo do ator é reaver um apartamento em Ipanema, na capital carioca, doado por ele às filhas em 1992, quando elas ainda eram menores de idade.

Até o momento, as defesas de Clarice, Cássia e Gaya Piovesan não se pronunciaram a respeito da sentença judicial.

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O que diz o processo?

Na ação penal, Garcia expõe que deixou o imóvel para as filhas usufruto, ou seja, impedindo que elas vendessem ou alugassem a propriedade sem autorização dele.

Ele alega que, em 2023, tomou conhecimento que o apartamento era alugado há anos, mas não tinha recebido nenhuma quantia até então. As informações são do Uol.

"O que mais me chocou foi ver um documento assinado por ela (a ex-esposa) e por minhas filhas deixando o aluguel com a mãe delas. Eu sou o único usufrutuário vitalício", disse o ator no Instagram, na época.

Stênio ainda afirma "não ter condições dignas de prover seu próprio sustento" desde que teve o contrato fixo com a Globo encerrado em 2020. Agora, diz viver sem bens, apenas com a aposentadoria do INSS, que não cobriria "despesas mínimas com remédios e cuidados pessoais".

Filhas contestam versão do pai

Ainda no processo, o ator reitera que foi abandonado "afetiva e materialmente" pelas filhas e que elas o negam ajuda quando ele precisa. Por esse motivo, Garcia pede R$ 200 mil de indenização por perdas e danos emocionais, além da posse total do apartamento.

"A mãe delas abandonou Stênio e as filhas. Ele criou as duas sozinho, junto com minha sogra. Elas têm o mesmo transtorno da mãe. São isentas de sentimentos, tem personalidade antissocial", disse Marilene, a atual esposa do ator, em uma postagem sobre a decisão da Justiça do Rio, Instagram.

Do outro lado, as filhas negam terem deixado de auxiliar o pai e afirmam que ele oculta o verdadeiro patrimônio. Como argumento, elas relembraram a harmonização facial do ator, realizada em junho de 2023.

Vale ressaltar que, a depender do profissional e do tipo de harmonização, o procedimento pode chegar a custar R$ 15 mil.