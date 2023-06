Stênio Garcia diz que está com o rosto 'normal' após harmonização facial; veja novo registro

O ator Stênio Garcia usou o Instagram para se pronunciar sobre a própria aparência após viralizar nas redes sociais por conta de uma harmonização facial. Na terça-feira (13), o artista, que tem 91 anos, surgiu no programa 'Fofocalizando', do SBT, com novo visual e diversos procedimentos no rosto, o que gerou uma série de críticas.

Stênio chegou a virar meme em diversas publicações, mas esclareceu que está com a aparência normal e os procedimentos estéticos não teriam alterado completamente a fisionomia dele.

"A gente está aqui com o Stênio na luz normal. Não tem nada daquilo que apareceu na televisão. Lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele. Ele está com o rosto um pouco inchado por conta do remédio, mas ele está normal. Ele ainda tem as ruguinhas dele. E ele quis fazer a harmonização, isso que vocês têm que entender. Quer ficar gatão, ele se cuida. É muita falação em cima de uma coisa que não existe", explicou a assessora dele, Claudia Magalhães, mostrando o rosto nos Stories do Instagram.

Legenda: Novos registros foram publicados pela assessora do ator Foto: reprodução/Instagram

O ator aproveitou para completar a fala da assessoria. "Vai ficar inchado por uns 15 dias ainda", disse ele, ressaltando que o resultado mostrado na televisão ainda não é o final. Conforme a organização do programa, Stênio passou por preenchimentos na boca e nas linhas do rosto, além de aplicações em outras áreas.

Memes com Stênio Garcia

Nas redes, ele chegou a ser comparado com diversas pessoas durante a exibição do programa. Memes na internet apontaram semelhanças com Monja Coen e até com Robocop, fazendo referência ao inchaço no rosto e a ausência das rugas na pele do artista.