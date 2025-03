Que horas começa o The Masked Singer Brasil neste domingo (23/03)?

Um novo episódio da 5ª temporada do 'The Masked Singer Brasil' vai ao ar neste domingo (23), na TV Globo. A atração, apresentada por Eliana, será transmitida a partir das 16h, logo após exibição do filme 'Homem de Aço' na 'Temperatura Máxima'.

Na atração, os cinco participantes sobem ao palco para apresentações individuais: Foguinho, Juma, Odete Roitman, Sol e Tieta. Após todas as performances, a plateia vota e os dois menos votados enfrentam a decisão final do júri.

Integram o júri o ator Tony Ramos e o cantor Belo, além de Tatá Werneck e Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada. Juntos, eles revelarão mais uma identidade.

Esta edição do programa homenageia as novelas da Globo e dá início à comemoração de 60 anos da emissora. As fantasias dos participantes são inspiradas em personagens icônicos dos folhetins e as performances ganham um toque especial com as trilhas sonoras que ganharam destaque na TV ao longo de seis décadas.

Que horas começa 'The Masked Singer Brasil'?

O reality vai ao ar na TV Globo a partir das 16h, logo após a 'Temperatura Máxima'.

Onde assistir?

O programa é exibido na TV Globo e também está disponível no streaming Globoplay.