Debora Bloch diz que está na ‘idade certa’ para ser Odete Roitman em remake de ‘Vale Tudo’; novela estreia dia 31

Ela está de volta! Após sua exibição original em 1988, ‘Vale Tudo’ retorna às telinhas do Brasil, dia 31 de março na Globo, com o enredo que a consagrou como um dos maiores nomes da teledramaturgia do país. Essa grandiosidade também foi registrada no evento para celebrar o lançamento da novela, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (20).

Entre jornalistas e influenciadores, os atores do remake se dividiram em dezenas de entrevistas, como um daqueles claros sinais de que a expectativa para a nova ‘Vale Tudo’ é, sem dúvida alguma, gigantesca. Presença ilustre da cerimônia, Debora Bloch, responsável por interpretar Odete Roitman na nova versão, falou sobre o sentimento de reviver um dos maiores personagens das novelas brasileiras.

“Eu estou muito feliz de estar fazendo essa personagem, porque é uma personagem maravilhosa, uma personagem muito especial. Eu tenho 45 anos de carreira, então eu me sinto presenteada de ter recebido esse convite para uma personagem da minha idade. Eu acho que eu estou na idade certa de fazer, eu acho que eu estou madura pra fazer”, compartilhou a atriz em coletiva de imprensa.

Legenda: Paolla Oliveira será Heleninha e também participou do evento Foto: Globo/Lucas Teixeira

A atriz Paolla Oliveira, que será Heleninha, também participou do evento e falou sobre a importância de fazer uma personagem que expõe questões sensíveis como o alcoolismo e traz o assunto para o debate na sociedade.

“Cada dia aparecem mais formas de para isso [alcoolismo]. Nem todos são doentes como a Heleninha, mas acho que vai ser legal debater uma droga que está tão presente, tão próxima da gente, que a gente não precisa buscar longe. Faz muito sentido a gente falar dessa doença na pele de uma mulher”, afirmou a artista.

EXPECTATIVAS

Os artistas da produção, além da autora, fazem quase um certo “coro” para lembrar que, mesmo com essa reprodução de uma obra clássica, os “tempos são outros”. Quase todos citaram as mudanças na nova versão, sempre referenciando o quanto o público é apegado à trama original.

Responsável por escrever o remake de ‘Vale Tudo’, Manuela Dias contou que, em todas suas produções, não houve uma cena em que o público tenha se emocionado vendo, que ela não tenha me emocionado escrevendo. Além disso, a autora falou sobre as mudanças da sociedade nos dois momentos da novela.

“A gente mudou muito com a sociedade. Questões como o casamento homoafetivo, que não era reconhecido, a questão do trabalho infantil, que não era tipificado, o alcoolismo, que não era entendido como uma doença. Os índices de machismo da novela de 88 são chocantes pela nossa lente de hoje em dia”, expressou Manuela.

A grandiosidade do evento dessa noite, inclusive, impressionou não apenas pela estrutura, mas por todo o aporte claro feito pela emissora na nova trama. Transmissão ao vivo, cobertura do Jornal Nacional e até a presença de Amauri Soares, Diretor-Executivo dos Estúdios Globo, coroaram o que parece ser a maior das apostas nas telenovelas nos últimos tempos.

O remake de ‘Vale Tudo’ tem direção de Paulo Silvestrini, além de ser uma produção-executiva de Luciana Monteiro.

