Saiba por onde anda Luciana Braga, a Imaculada da novela 'Tieta'

Conhecida pela personagem Imaculada na novela "Tieta", e em "Renascer" por Sandra, o nome da atriz Luciana Braga, 62, segue sendo buscado nas redes sociais por conta da reexibição de produção de 1989, em "Vale a Pena Ver de Novo".

Nascida no Rio de Janeiro (RJ), Luciana Braga começou carreira no teatro nos anos 1980. O primeiro papel na TV foi em "Sinhá Moça" (1986), como Juliana, na Globo. Depois, fez a personagem título de "Helena" (1987), na Manchete.

Na mesma emissora, atuou em "Olho por Olho" (1988). De volta à Globo em "Tieta" (1989), a atriz despontou como um dos jovens talentos da emissora entre os anos 1980 e 1990. Atuou ainda nas novelas "Meu Bem Meu Mal" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992) e "Renascer" (1993), em papéis de grande destaque.



Atuou ainda "Éramos Seis" (1994) e "As Pupilas do Senhor Reitor" (1994), no SBT, e "Esperança" (2002), "O Profeta" (2006) e "Negócio da China" (2008), na Globo, além de participação especiais em outras produções.

Da TV ao Teatro

Apesar de Imaculada ter cerca de 15 anos em "Tieta", Luciana Braga tinha 27 anos quando interpretou a personagem.

No Instagram, a atriz mostra que segue vivendo de trabalho em teatros. Um dos últimos trabalhos divulgados por Luciana foi "Judy, o arco-íris é aqui" no Teatro Vannucci, no Rio de Janeiro (RJ).

Em recente entrevista ao portal da Quem, Luciana Braga falou o orgulho de ver a filha mais nova, Isabel Castello Branco, de 22 anos, da antiga relação com o iluminador Maneco Quinderé, seguindo os passos artísticos da carreira no teatro.

A atriz usou as redes sociais para prestigiar o encerramento da temporada da peça da jovem, finalizada na terça-feira (25).

"Nossa, ver minha filha no teatro é botar o coração para palpitar mais forte. Ela tem mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando me profissionalizei. Ela está ali na mesma região, levantaram essa peça por conta própria, ela, Julia e a Luiza fizeram adaptação do texto, que é do pai da Júlia, o Duda Ribeiro, saudoso ator também. Tem uma coisa de continuidade. Tem a emoção de vê-las produzindo", declarou Luciana Braga.

