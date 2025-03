A festa do líder Guilherme, no Big Brother Brasil (BBB) 25, foi marcado por uma "DR" entre Renata e João Pedro, na noite dessa quarta-feira (19). Após o brother reclamar de um gesto feito pela cearense, ela afirmou que eles não podem se desunir agora, já que metade da casa já está contra eles.

"Agora, isso aqui é que não dá mais", analisou Renata. "A gente ficar brigando em toda festa. Toda festa em um 'arranhado', toda festa tem um negócio", completa. "Não é culpa minha", rebateu João Pedro.



Em seguida, ela questionou: "Já não basta estar metade da casa contra a gente, atirando contra a gente, a gente vai se desunir agora?". João Pedro voltou a dizer que não tem culpa de nada e afirmou nunca ter discutido com Eva, parceira de Renata no jogo. No entanto, declarou: "Ela é debochada, ela força risada comigo e com meu irmão".

Em seguida, eles voltaram a falar do gesto feito por Eva, e Renata explicou que não foi para elas, que tinha a ver com a roupa da fisioterapeuta.

"Você está muito armado e, toda hora, fica achando que as coisas estão contra você", destacou.

João Pedro explicou que não é só ele e pontou que Vinícius também viu a situação. "O Vinícius, para mim, não é mais parâmetro. É uma pessoa que eu não confio e ele é uma pessoa que vai jogar contra a gente", rebateu Renata.



Em conversa com Maike, João Pedro avisou que não manteria mais a aliança com a dupla e as xingou. "Lavo minhas mãos, jogo sozinho aqui. Com a Eva, eu não jogo mais", cravou ele.

Depois, em conversa com o irmão João Gabriel, o brother afirmou que a fisioterapeuta se acha. Antes de dormir, ele não perdeu a oportunidade e provocou Eva rapidamente.

