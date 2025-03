Recluso, Bruce Willis aparece dançando com Demi Moore em vídeo de celebração dos 70 anos

O ator Bruce Willis completou 70 anos nessa quarta-feira (19) e, para comemorar a data, alguns dos seus familiares compartilharam registros com o astro da franquia "Duro de Matar". Em uma das imagens, ele aparece dançando ao lado da ex-esposa, a atriz Demi Moore. O artista, que não consegue mais falar, está recluso desde que anunciou a aposentadoria e o diagnóstico de demência frontotemporal.

Na gravação, o antigo casal aparece fazendo alguns passos de dança em clima descontraído. (Assista abaixo)

O momento foi compartilhado nas redes sociais por Rumer Willis, uma dos três filhos que tiveram juntos. Além dela, há ainda Scout e Tallulah Willis. Bruce e Demi foram casados entre 1987 e 2000, e desde então mantiveram uma relação de amizade.

Atualmente, ele é casado com Emma Heming Willis, com quem teve outras duas filhas: Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10 anos.

Diagnóstico de demência

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início de 2023, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator: “A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta”.

Desde então, a família do ator se uniu para cuidar dele e se apoiar mutualmente. Emma conta com a ajuda da ex do ator, Demi Moore, e também dos três filhos que o antigo casal teve.

