Publicação da esposa de Bruce Willis indica que ator não fala mais

Uma postagem de Emma Heming deixou os fãs na dúvida sobre o estado de saúde de Bruce Willis. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, e Emma, desde então, usa as redes sociais para conscientizar sobre a doença.

Na sua postagem mais recente, a mulher explicou que duas pessoas estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar uma mudança no tratamento da doença e, dentro desse contexto, imaginou que o Bruce Willis teria dito a respeito.

“Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês”, disse no vídeo.

A fala de Emma gerou dúvidas se o ator ainda consegue falar.

Recentemente, Rumer Willis, filha mais velha de Bruce, esteve no programa "Today” e falou sobre o estado geral do pai. “Ele está muito bem”, assegurou.

Atualmente, o ator é cuidado por Emma, as filhas e a ex-esposa, Demi Moore. São elas, inclusive, que fornecem detalhes sobre a saúde do artista, desde seu afastamento da mídia, já que ele que possui milhares de fãs ao redor do mundo.