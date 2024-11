Após 5 anos da morte de Gugu Liberato, mãe do apresentador desabafa: 'Parece mentira que ele morreu'

Dona Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, que faleceu aos 60 anos em novembro de 2019, falou sobre a falta que sente do filho na série documental "Gugu, Toninho e Augusto", disponível na plataforma de streaming +SBT. Ela afirmou que a dor da perda do filho não é fácil de assimilar. "Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade", afirma a dona de casa.

Aos 95 anos, Dona Maria do Céu relembrou os primeiros passos de Gugu na carreira televisiva. Fã de carteirinha de Silvio Santos, ela costumava sempre assistir aos programas do apresentador na companhia do filho. Quando ainda era criança, Gugu começou a participar dos programas de Silvio como candidato a participar de brincadeiras, como montar esculturas de isopor.

"Morávamos perto da TV Tupi. Ele gostava de participar das gincanas do Programa Silvio Santos e acompanhava até lá. Lembro que era inverno e fazia muito frio. Eu ficava lá fora, mas ficava esperando por ele. O sonho dele era conhecer o Silvio, mas ninguém deixava chegar perto", recorda a mãe com carinho.

Alguns anos depois, Gugu trabalhou como office boy em uma imobiliária, quando tinha apenas 12 anos. Aos 14, sua carteira de trabalho foi assinada pela TVS, emissora de Silvio Santos.

No início da contratação, a principal função de Gugu era abrir as cartinhas enviadas pelas crianças para o Silvio Santos. Nas cartas, as crianças compartilhavam seus desenhos preferidos e Gugu ajudava o apresentador as preferências do público infantil.

Após não encontrar espaço diante das câmeras, Gugu decidiu cursar odontologia, mas logo desistiu do curso para seguir seu sonho na televisão. Foi na extinta TV Tupi que ele teve sua primeira oportunidade como repórter no programa Caravela da Saudade, comandado pelo apresentador português Alberto Maria Andrade.

Gugu se formou em Jornalismo pela faculdade Cásper Líbero e Silvio Santos o chamou para voltar a trabalhar com ele.