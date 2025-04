CAPTEI: Câmara Municipal de Fortaleza Celebra o Legado de Edson Queiroz

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizou, na noite de terça-feira, 29, uma sessão solene em homenagem ao centenário de Edson Queiroz, um dos mais influentes empreendedores do Ceará.

A cerimônia aconteceu no Plenário Fausto Arruda, no bairro Luciano Cavalcante, e foi proposta pelo vereador Leo Couto, presidente da CMFor.

Legenda: Hélio Leitão, Igor Queiroz, Leo Couto, Randal Pompeu e Benigno Júnior Foto: LC Moreira

Por lá, o procurador geral do município, Hélio Leitão, representando o prefeito de Fortaleza; Igor Queiroz Barroso, neto de Edson Queiroz e representando a família Queiroz; o presidente da Camara Municipal e proponente da homenagem, o vereador Leo Couto; o reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Pompeu; o vereador Benigno Junior; parte da diretoria do GEQ, imprensa, familiares, amigos e colaboradores da Universidade de Fortaleza.

Legenda: Marcelo Pinto, Igor Queiroz, Paula Nogueira e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

A iniciativa é parte das comemorações do centenário, que já recebeu homenagem no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Legenda: Igor Queiroz Foto: LC Moreira

Ao longo de 2025, uma série de eventos, incluindo palestras, concursos e a inauguração do Museu do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, estão programados para celebrar o legado de Edson Queiroz, destacando sua contribuição nas áreas da educação, cultura e economia do estado.

