De volta ao Ceará, Renata e Eva encontram Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Eduardo Bismarck

A campeã do Big Brother Brasil (BBB 25), Renata Saldanha, e sua dupla no reality, Eva Pacheco, após desembarcarem em Fortaleza nesta quarta-feira (30), foram levadas pelo secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, para conhecerem o governador Elmano (PT) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

“É assim que a população cearense recebe vocês, com muito entusiasmo e alegria. Ver o Ceará em destaque, na voz de duas mulheres, com orgulho e carinho, fortalece o turismo e valoriza ainda mais nossa cultura, levando o nosso nome para o Brasil inteiro! VIVA!!!”, escreveu o Bismarck nos stories do Instagram.

O dirigente da Pasta foi pessoalmente ao Aeroporto Pinto Martins receber as duas bailarinas com flores. Após uma carreata no caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade até o Palácio da Abolição, as ex-BBBs conheceram o chefe do Executivo estadual e municipal.

No encontro com os políticos, o secretário falou sobre a importância das participantes para a visibilidade do estado e como elas ajudaram a deixar o nome do “Ceará em alta” durante o Big Brother Brasil 2025.

“Olha como a praia é bonita, olha isso, olha aquilo. Então, acho que esse tipo de informação é muito importante porque divulga o nosso estado. Daí foi divulgado, vocês conseguiram uma divulgação muito bacana das belezas do nosso estado, da nossa gente”, afirmou Bismarck.

POLÍTICOS EM CAMPANHA… DE BBB

Nos últimos dias de reality, ao se tornar favorita ao primeiro lugar do pódio do BBB 25, políticos cearenses usaram a internet para declarar apoio à bailarina e convocar sua audiência a votar pela eliminação de seus adversários.

O governador Elmano de Freitas foi um deles, ao lado de Elmano e do próprio secretário Bismarck.

Enquanto o chefe do Executivo publicou vídeo em torcida pela cearense, o secretário estadual do Turismo foi mais incisivo, e pediu votos contra Vitória Strada, principal adversária de Renata naquele paredão.

Quem também declarou seu apoio à cearense foi o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB).

