'Viver Sertanejo' exibe especial de Ano Novo e relembra momentos de 2025

O programa "Viver Sertanejo" exibe um especial de Ano Novo neste domingo (28), quando revisita alguns momentos marcantes desta temporada.

A retrospectiva celebra nomes como João Gomes, Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Ana Castela, Paula Fernandes, Gian & Giovani, Simone, entre outros.

Neste dia, a atração comandada pelo cantor Daniel celebra os encontros, as histórias e as canções que construíram a identidade do programa.

A edição traz ainda musicais que ficaram na memória, como Daniel e Paraná interpretando “Canarinho Prisioneiro”; Daniel ao lado de Marcos & Belutti, Mary Galvão e Mário Campanha em “Nuvem de Lágrimas”; Maiara & Maraisa, Mari Fernandez e Daniel em “Medo Bobo”; e a apresentação da música “Brancos”, composta por Cristhyan Ribeiro em homenagem a Miguel, filho de Henrique, da dupla Henrique & Juliano, e cantada por Daniel e Juliano no programa.

Na retrospectiva, João Gomes também recorda o sucesso repentino de “Meu Pedaço de Pecado”: “Cheguei em um amigo que tinha um teclado em casa e falei ‘você me ajuda a gravar? Quero registrar três músicas, uma que já está fazendo sucesso, uma minha e uma pra ser testada. Aí gravei a de sucesso, a ‘Pedaço de Pecado’, e não deu tempo de gravar a outra porque já fui levado para fazer o álbum”, conta.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" começa às 10h05, logo após o Globo Rural, na Rede Globo.