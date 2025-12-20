Filha de Bráulio Bessa se encanta por bode batizado de João Gomes e história viraliza; veja vídeo

Bráulio Bessa divertiu e emocionou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais a história da filha mais velha, Nalu, que se apaixonou por um bode. A família costuma almoçar em um restaurante de Fortaleza que possui uma espécie de fazendinha, e foi lá que a menina fez amizade com um bode, a quem batizou de João Gomes.

A partir desse encontro, o passeio dominical ganhou um novo significado. Todos os domingos passaram a ser uma oportunidade de rever o animal e tentar convencê-lo a ir morar com a família em Alto Santo, no interior do Ceará.

“E essa passou a ser nossa rotina principal de domingo. Todo domingo era uma oportunidade de ver o João Gomes e mais uma possibilidade de convencer ele a ir morar com a gente”, contou o cearense.

Assista ao vídeo:

Sensibilizado com o pedido da filha, Bráulio entrou em contato com o dono do restaurante, para tentar comprar o bode. “Estou até encabulado de dizer isso”, disse o poeta em um áudio enviado ao amigo. Ele contou ainda que Nalu chegou a sonhar com o animal durante esse período.

Depois de convencer o proprietário, Bráulio organizou o transporte do bode de Fortaleza até Alto Santo, em um trajeto de cerca de 250 quilômetros. A surpresa ficou ainda mais curiosa quando o animal se recusou a ir na caçamba da caminhonete e seguiu viagem dentro do carro, aproveitando o ar-condicionado.

No fim do vídeo publicado nas redes sociais, Bráulio surpreende a filha com o bode como presente de Natal. A reação de felicidade de Nalu conquistou os seguidores, e o registro rapidamente viralizou, somando mais de 79 mil curtidas e cerca de 5.500 comentários. “A verdade é que um pai faz qualquer coisa pra ver um filho feliz”, disse Bráulio no vídeo.