Gisele Bündchen se casou com Joaquim Valente, diz site

Gisele Bündchen e Joaquim Valente oficializaram a relação em uma cerimônia discreta realizada na Flórida. De acordo com informações publicadas pelo site TMZ, a modelo brasileira e o instrutor de jiu-jítsu se casaram no início de dezembro, em um evento intimista na residência dela, em Surfside, onde vive atualmente.

Segundo o portal americano, registros obtidos apontam que a certidão de casamento foi emitida no dia 1º de dezembro, enquanto a união civil ocorreu dois dias depois, em 3 de dezembro. A celebração teria reunido apenas familiares e amigos próximos, que já sabiam dos planos do casal.

Mesmo com a repercussão da notícia, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre o casamento nas redes sociais. A postura reservada acompanha o relacionamento desde o começo e se intensificou após o nascimento de River, primeiro filho do casal, em fevereiro deste ano.

Gisele também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12, do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Desde o término da relação, a modelo tem mantido a vida pessoal longe dos holofotes, focando na família e em trabalhos pontuais.

Recentemente, a top model esteve no Brasil para participar de um evento da joalheria Vivara, em São Paulo, onde chamou atenção pelo visual moderno. Em conversa breve com jornalistas, falou com carinho sobre o país.

"Eu amo estar no meu país, é o melhor lugar do mundo", disse, bem-humorada. "Cheguei e já me empanturrei de pão de queijo. Não existe outro igual".