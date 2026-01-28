Diário do Nordeste
Eliminado do BBB 26, Matheus afirma que 'pauta de Ana Paula o incomoda na vida'

Segundo participante a deixar o reality, brother falou sobre conflitos, admitiu erros e disse estar focado em recomeçar.

(Atualizado às 09:29)
Close-up de Matheus, do BBB 26. ele é um homem jovem, negro, com cabelo raspado, bigode e barba rala, olhando para o lado direito com a boca levemente aberta, em ambiente interno.
Legenda: Matheus disse ter se arrependido de ter chamado Ana Paula de patroa de Milena.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Matheus, segundo eliminado do BBB 26, com 79,48% dos votos, abriu o jogo após deixar a casa. Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ex-brother comentou as polêmicas e os desentendimentos com a participante Ana Paula Renault.

A pauta da Ana Paula me incomoda na minha vida... Pessoas que abraçam causas para se proteger. Foi algo que acabei levando pro jogo. E eu devia ter o filtro, sim”, afirmou Matheus, reconhecendo que misturou percepções pessoais com a dinâmica do programa.

Durante o bate-papo, Gil do Vigor aproveitou para aconselhá-lo sobre relações e julgamentos: “Você falou que não conhecia ela aqui fora, mas independente do que a gente conhece, lá dentro é de verdade. Na vida, uma pessoa branca pode ser amiga de uma pessoa preta sem interesse. Pode acontecer naturalmente. Eu sei que pode ser um trauma seu, de algo que você viveu, e aquilo ficava na tua mente. Mas é importante você perceber que as pessoas podem ser amigas”, disse o economista.

"Patroa"

Matheus ainda demonstrou arrependimento por ter chamado Ana Paula de “patroa” de Milena. “Acredito que eu coloquei errado. Analisando aqui, eu coloquei totalmente errado. Talvez, os meus pensamentos intrusivos, eu expressei com falas. Eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa. Aquilo ali me incomodou. Até porque eu me senti sendo induzido a estar concordando com ela antes de ter o embate do Sincerão”, explicou.

Apesar das polêmicas, o ex-participante afirmou estar em paz ao sair do programa. Ele contou que recebeu apoio da família e da namorada, que o aguardava no hotel, no Rio de Janeiro. “Para mim, isso já é o meu suporte, já sei como recomeçar”, concluiu.

