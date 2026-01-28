Matheus diz que errou ao chamar Ana Paula de 'patroa' no BBB 26
Gaúcho reagiu ao assistir cenas de brigas com a jornalista e Milena.
Após ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, nessa terça-feira (27), Matheus admitiu que errou ao usar a palavra "patroa" para se referir a Ana Paula Renault, no contexto do relacionado dela com Milena.
Em conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor no Bate-Papo BBB, nesta madrugada de quarta-feira (28), o gaúcho disse estar arrependido.
Me arrependo de ter usado essa palavra, poderia ter usado outras palavras para representar."
Ele explicou que usou o termo devido aos seus "pensamentos intrusivos" e que tentava afirmar que Ana Paula manipularia Milena, não que a recreadora infantil serviria à jornalista.
"Foi isso que quis dizer, que, ali dentro, ela [Milena] procurava alguém para ter uma segurança, e foi isso que quis dizer naquele momento, e não que ela servia a ela [Ana Paula]", acrescentou.
O bancário ainda lamentou a dinâmica supostamente problemática do relacionamento das sisters, e disse acreditar que Milena deve vencer o reality show. "Acredito que ela é a favorita para ganhar o programa. Mas ela é ofuscada e manipulada pela Ana Paula", frisou.
Ainda na atração, Matheus desabafou sobre o público tê-lo enxergado como alguém contrário a pautas que defenderia fora da casa.
"Fico triste de ter sido enforcado por causas que levanto. Não acredito que resumi a amizade da Ana Paula com a Milena somente a isso, mas acabei expressando isso. Sou responsável por isso. A 'patroa' que eu quis dizer era que ela era patroa do grupo dela, do exército", ilustrou.
No fim, o gaúcho disse que não pretende trazer algumas vivências do BBB 26 para fora da casa. "Não conheço ela [Ana Paula] aqui fora. Não quero levar rancor para fora. Quero me libertar desses sentimentos."