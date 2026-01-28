Diário do Nordeste
Matheus diz que errou ao chamar Ana Paula de 'patroa' no BBB 26

Gaúcho reagiu ao assistir cenas de brigas com a jornalista e Milena.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra ex-bbb Matheus durante o programa bate-papo BBB após ele ser o segundo eliminado do programa.
Legenda: Uso do termo pelo brother foi questionado por sister e por internautas.
Foto: Reprodução/Gshow.

Após ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, nessa terça-feira (27), Matheus admitiu que errou ao usar a palavra "patroa" para se referir a Ana Paula Renault, no contexto do relacionado dela com Milena. 

Em conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor no Bate-Papo BBB, nesta madrugada de quarta-feira (28), o gaúcho disse estar arrependido.

Me arrependo de ter usado essa palavra, poderia ter usado outras palavras para representar."
Matheus
ex-BBB

Ele explicou que usou o termo devido aos seus "pensamentos intrusivos" e que tentava afirmar que Ana Paula manipularia Milena, não que a recreadora infantil serviria à jornalista.

"Foi isso que quis dizer, que, ali dentro, ela [Milena] procurava alguém para ter uma segurança, e foi isso que quis dizer naquele momento, e não que ela servia a ela [Ana Paula]", acrescentou. 

O bancário ainda lamentou a dinâmica supostamente problemática do relacionamento das sisters, e disse acreditar que Milena deve vencer o reality show. "Acredito que ela é a favorita para ganhar o programa. Mas ela é ofuscada e manipulada pela Ana Paula", frisou. 

Ainda na atração, Matheus desabafou sobre o público tê-lo enxergado como alguém contrário a pautas que defenderia fora da casa.

"Fico triste de ter sido enforcado por causas que levanto. Não acredito que resumi a amizade da Ana Paula com a Milena somente a isso, mas acabei expressando isso. Sou responsável por isso. A 'patroa' que eu quis dizer era que ela era patroa do grupo dela, do exército", ilustrou.

No fim, o gaúcho disse que não pretende trazer algumas vivências do BBB 26 para fora da casa. "Não conheço ela [Ana Paula] aqui fora. Não quero levar rancor para fora. Quero me libertar desses sentimentos."

Imagem mostra reações de Matheus, de Leandro e de Brigido após resultado do segundo paredão do bbb 26, que eliminou Matheus.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Veja destaques da eliminação

Saiba como foi a saída de Matheus do reality show e a reação dos brothers.

Redação
Há 2 horas
Foto de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26.
Zoeira

Segunda noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais

Três homens competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (27).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Apresentador Tadeu Schmidt em noita de eliminação no BBB 26.
Zoeira

Em discurso de eliminação, Tadeu alerta sobre limites dos embates no BBB 26

Apresentador destaca o peso das palavras dentro e fora da casa ao anunciar a saída de Matheus.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Participante Matheus, do Big Brother Brasil 26, foi eliminado no 2º paredão.
Zoeira

Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Bancário integrou o grupo Pipoca e entrou a partir do Quarto Branco.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Foto de Boinha e seu filho, o influenciador Francisco.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, sofre AVC

Boinha estava hospitalizado em uma UTI após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
27 de Janeiro de 2026
print de post antigo de Brigido, do BBB 26, sobre casamento gay.
Zoeira

BBB 26: Post antigo de Brígido sobre casamento gay causa polêmica

Usuários questionaram uma possível contradição, já que o empresário é um integrante do grupo religioso Legendários.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem com as sisters Milena e Jordana.
Zoeira

Milena confronta Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Não te dou liberdade’

Mineira foi tirar satisfação após ouvir conversa no banheiro.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final aponta eliminação de brother nesta terça (27)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Zezé di Camargo não se pronunciou sobre o anúncio de gravidez feito por Amabylle e Igor Camargo.
Zoeira

Anúncio de gravidez na família Camargo expõe silêncio de Zezé e revive conflitos 

Expectativa pela primeira filha de Igor Camargo reacende crise envolvendo Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Milena, Ana Paula e Juliano observam a nova câmera na despensa.
Zoeira

Milena estranha nova câmera no BBB após episódio envolvendo Pedro e Jordana

A sister percebeu a nova câmera no espaço enquanto conversava com Ana Paula e Juliano.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Emparedados da semana no BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 50%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).

Redação
27 de Janeiro de 2026
Em um palco iluminado, o dançarino Juliano Floss, loiro e de camiseta branca, sorri ao segurar um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ao lado, uma artista usa um figurino carnavalesco vibrante com um grande adorno de estrelas coloridas na cabeça. No fundo, músicos tocam percussão sob luzes de palco verdes e azuis.
Zoeira

Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora

Fantasia de servidor público durante bloco em Fortaleza repercutiu nas redes.

Ana Alice Freire*
27 de Janeiro de 2026
jornalista maria prata, na praia, segurando um boné com uma das mãos. no boné se lê out of office.
Zoeira

Polícia prende mais um suspeito de assalto a Maria Prata em SP

A jornalista é casada com o apresentador Pedro Bial.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Francisco e Boinha são conhecidos nas redes sociais por conteúdo de humor.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, é internado em estado grave

Ele está hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
27 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Ana Paula coberta por gosma vermelha durante segundo Sincerão do bbb 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
27 de Janeiro de 2026
ALINE CAMPOS BBB 26.
Zoeira

Aline Campos publica carta após saída do BBB 26

Artista falou sobre sua passagem pelo BBB 26.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o momento do embate no Sincerão.
Zoeira

BBB 26: Sol Vega protagoniza noite de brigas com Juliano Floss e Ana Paula

Veterana se exaltou no Sincerão, discute no intervalo da dinâmica e vira centro dos embates da noite.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Centro do gramado durante a dinâmica.
Zoeira

BBB 26 modifica ‘Sincerão’ e movimenta as redes sociais; veja reações

Dinâmica voltou a contar plateia mas em outro formato.

Redação
26 de Janeiro de 2026