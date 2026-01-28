Diário do Nordeste
Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Veja destaques da eliminação

Saiba como foi a saída de Matheus do reality show e a reação dos brothers.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:31)
Zoeira
Imagem mostra reações de Matheus, de Leandro e de Brigido após resultado do segundo paredão do bbb 26, que eliminou Matheus.
Legenda: Matheus, Leandro e Brigido disputavam o voto do público na segunda berlinda do programa.
Foto: Reprodução/X.

O gaúcho Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26 nessa terça-feira (27). Ele parou na berlinda ao ser indicado pelo líder Babu.

A seguir, saiba como foi a saída do brother, quantos votos ele recebeu, os destaques do discurso de Tadeu Schmidt e repercussões. 

Percentual de votos do paredão

O bancário foi o segundo a sair da casa mais vigiada do Brasil ao receber 79,48% da média de votos.

Além dele, Leandro e Brigido também disputaram os votos do público, e o produtor foi o segundo mais votado, recebendo 15,55%, na média. Por sua vez, o diretor escolar teve somente 4,97% dos votos.

Em discurso, Tadeu alerta sobre limites de embates 

Ao anunciar a saída de Matheus, Tadeu Schmidt fez um discurso forte sobre confronto, responsabilidade e consequência no jogo.

O apresentador do BBB destacou que enfrentar adversários nunca foi um problema no BBB — pelo contrário. "Isso sempre foi e continua sendo muito bem-visto aqui fora", destacou. Porém, alertou sobre como esses embates acontecem

"Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem um peso enorme. Pode ser inspiração, mas também pode gerar revolta e decepção, aí dentro e aqui fora", explicou aos brothers. 

A menção teria sido uma referência à trajetória de Matheus no reality show, marcada por conflitos, especialmente com Ana Paula Renault.

Para encerrar, Tadeu questionou diretamente o eliminado: "As pessoas, aqui fora, não te entenderam e aí dentro também não? Será que não é você que está errado? Vem entender tudo isso aqui fora, Matheus." 

Reações dos brothers à saída de Matheus

Após o anúncio da eliminação do bancário, a principal rival dele, Ana Paula, comemorou aos gritos ao lado de Leandro e não se despediu do gaúcho. Ao longo desta temporada, os dois protagonizaram discussões acaloradas. 

Enquanto isso, Matheus abraçou alguns participantes, como Edilson, Sarah Andrade, Sol Vega e Jordana. Antes de deixar a casa, ele ainda recebeu um conselho de Sol: "Cabeça erguida", destacou a veterana. 

Já nas redes sociais, internautas celebraram a saída do gaúcho e criaram inúmeros memes com a situação. 

Veja algumas reações:

