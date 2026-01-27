Milena confronta Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Não te dou liberdade’

A tarde desta terça-feira (27) foi de tensão no Big Brother Brasil (BBB 26). Milena discutiu com Jordana após ouvir uma conversa entre a advogada e Samira atrás da porta. Milena decidiu ir ao confronto enquanto a outra sister estava no banheiro.

“Não sou de mandar recado. Se eu estou mandando a Samira falar, é porque tem alguma coisa errada. Jordana, deixa eu te falar uma coisa: eu não te dou liberdade pra você ficar com meu nome na boca. Por que você não chega em mim?”, disparou a recreadora infantil.

Jordana rebateu na hora: “Você não tem que dar liberdade”. As duas passaram a falar ao mesmo tempo, enquanto Milena questionava o fato de a sister estar “falando por trás”. Ana Paula Renault entrou na discussão e opinou: “É melhor falar na cara”.

“Ia falar quando eu quisesse”, respondeu Jordana. Milena, então, tentou baixar o tom, mas seguiu firme: “Eu não te dei liberdade nenhuma pra falar comigo. Da próxima vez, chega e fala na minha cara”.

A discussão continuou mesmo após Jordana sair do banheiro e seguir para a sala.

Legenda: Ana Paula disse em meio a briga que é melhor 'falar na cara'. Foto: Reprodução / Globoplay.

Desabafo no quarto

Depois do embate, Milena foi para o Quarto Sonho da Eternidade visivelmente irritada, chegou a jogar almofadas na cama e desabafou com Ana Paula Renault.

“Todo mundo sabe, menos eu. Por que ela não falou pra mim?”, questionou. A jornalista foi direta: “Porque ela não tem coragem”.

“Se você não tivesse confrontado, ela ia continuar falando por trás”, completou Ana Paula, enquanto Milena concordava, ainda inconformada com a situação.