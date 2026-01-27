Milena estranha nova câmera no BBB após episódio envolvendo Pedro e Jordana
A sister percebeu a nova câmera no espaço enquanto conversava com Ana Paula e Juliano.
Milena percebeu a instalação de uma nova câmera na despensa da casa do BBB 26 e levantou a hipótese de que o equipamento tenha sido colocado após o episódio envolvendo Pedro e Jordana. A observação foi feita em conversa com Ana Paula e Juliano Floss, que também demonstraram estranhamento com a presença do item.
Ao comentar a descoberta, Milena questionou o motivo da mudança. “Essa câmera veio para cá agora, depois do que aconteceu com ela? Não tinha aí, porque veio aqui debaixo”, afirmou, sugerindo que o equipamento não fazia parte do cenário anteriormente.
Juliano disse não se lembrar da câmera no local. “Eu não lembro dessa câmera também”, comentou. Ana Paula reforçou a desconfiança e afirmou que o item realmente não existia antes. “Tinha não porque eu vim aqui ver com o Breno”, declarou.
O assunto remete ao episódio em que Pedro tentou beijar Jordana sem o consentimento dela. Após a situação, o brother apertou o botão de desistência e deixou o reality. Na ocasião, Tadeu Schmidt explicou que ele seria expulso caso não tivesse optado pela saída voluntária. Atualmente, Pedro é investigado por importunação sexual relacionada ao ocorrido no programa e está internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná.
Veja também
Informação privilegiada
Antes de notarem a nova câmera, Milena, Ana Paula e Juliano conversavam sobre quem teria repassado uma informação considerada privilegiada ligada a Maxiane. Durante o diálogo, Ana Paula levantou suspeitas. “Raciocina comigo, quem abriu o bocão está do lado dela. O público sabe quem foi. E sabe quem eu acho que foi? Acho que foi o Marcelo”, disse a veterana na conversa.