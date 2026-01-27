Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 50%

O bancário Matheus Moreira deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste.

O participante aparece com 51,07% dos votos no começo da tarde desta terça-feira (27). Em seguida, o produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o segundo mais votado na enquete, com 28,1% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Já o empreendedor e diretor de escola Brigido recebeu apenas 20,2% dos votos e é quem tem menos probabilidade de sair neste paredão. Até esta tarde, a enquete contava com 6.816 votos totais.

O resultado oficial do Paredão será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (27), durante o programa ao vivo.

>>> CONTINUE VOTANDO NA ENQUETE

Veja também Zoeira Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora Zoeira Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?

Confira como foi a formação do segundo paredão

A dinâmica da semana para emparedar três participantes se deu da seguinte maneira:

1 emparedado pelo líder;

1 emparedado pela casa;

1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;

Os brothers imunes eram Jonas (anjo autoimune) e Babu (líder).

Na última sexta-feira (23), o BBB 26 realizou a dinâmica das caixas-surpresa, onde os brothers e sisters que abrissem a caixa receberiam alguma vantagem ou consequência para o jogo.

Alberto Cowboy e Brigido, ao abrirem seus itens, conseguiram o poder de indicar outro participante ao paredão, desde que houvesse consenso na escolha. Eles indicaram "Boneco".

No domingo (25), Babu, o líder da semana, mandou o brother Matheus direto para o paredão. Já pela casa, com um total de seis votos, Brigido foi o escolhido para compor o trio de emparedados. Esta semana, não houve prova Bate e Volta.