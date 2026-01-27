Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 50%
O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).
O bancário Matheus Moreira deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste.
O participante aparece com 51,07% dos votos no começo da tarde desta terça-feira (27). Em seguida, o produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o segundo mais votado na enquete, com 28,1% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.
Já o empreendedor e diretor de escola Brigido recebeu apenas 20,2% dos votos e é quem tem menos probabilidade de sair neste paredão. Até esta tarde, a enquete contava com 6.816 votos totais.
O resultado oficial do Paredão será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (27), durante o programa ao vivo.
Confira como foi a formação do segundo paredão
A dinâmica da semana para emparedar três participantes se deu da seguinte maneira:
- 1 emparedado pelo líder;
- 1 emparedado pela casa;
- 1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;
- Os brothers imunes eram Jonas (anjo autoimune) e Babu (líder).
Na última sexta-feira (23), o BBB 26 realizou a dinâmica das caixas-surpresa, onde os brothers e sisters que abrissem a caixa receberiam alguma vantagem ou consequência para o jogo.
Alberto Cowboy e Brigido, ao abrirem seus itens, conseguiram o poder de indicar outro participante ao paredão, desde que houvesse consenso na escolha. Eles indicaram "Boneco".
No domingo (25), Babu, o líder da semana, mandou o brother Matheus direto para o paredão. Já pela casa, com um total de seis votos, Brigido foi o escolhido para compor o trio de emparedados. Esta semana, não houve prova Bate e Volta.