Jonas recusa imunidade extra e escolhe vídeo da família no Presente do Anjo do BBB 26
Brother foi o anjo da semana pela segunda vez seguida.
Anjo da semana, Jonas Sulzbach recusou pela segunda semana seguida uma imunidade extra e escolheu assistir ao vídeo da família no Presente do Anjo neste domingo (25) no Big Brother Brasil (BBB) 26. Desta vez, o participante pôde ver amigos e pets.
A dinâmica inédita na temporada se chama "Amor ou Poder", e pede ao anjo da semana que escolha entre ganhar mais uma imunidade ou receber um presente da família. O veterano justificou sua escolha afirmando que seus aliados não corriam perigo de ir ao paredão.
"A Sarah, eu não vejo que é uma pessoa que esteja ameaçada, vocês também não, Cowboy também não", disse.
O "brunch" do anjo contou com petiscos e bebidas. Jonas escolheu levar Sarah, sua dupla na Prova do Anjo, além de Maxiane e Marciele.
Painel tático e alianças quebradas
Outra novidade no anjo do BBB 26 é a possibilidade de montar um painel tático da semana de jogo. Nele, o participante elenca seus aliados e rivais no reality show.
Veja o painel tático de Jonas
- Minha Aliada: Sarah
- O Arqui-Inimigo: Chaiany
- Não Confio: Ana Paula
- A Liderança: Babu
- Meu Aliado: Cowboy
- O Alvo do Líder: Matheus
- O Alvo da Casa: Brigido
Ana Paula Renault, que foi escolhida para a posição de "não confio", foi um dos assuntos principais do encontro de Jonas com Sarah, Maxiane e Marciele.
"Acho ela jogadora. [...] E outra, né, uma das primeiras coisas que ela falou pra mim foi que queria ir pro paredão comigo. Não consigo ter 100% de certeza pra confiar nela", disse Jonas.
Maxiane e Marciele também contribuíram para o momento, pois são ex-aliadas de Ana Paula. Elas se afastaram após a veterana acusá-las de não serem leal ao grupo ao não defenderem Milena em uma briga com Matheus.
"Quando você é bom pra Ana Paula? Quando seu voto bate com o dela. Como o seu voto não bate mais, você não é interessante. Tipo: 'Não voto no Brígido porque tenho afinidade com ele', então...", argumentou Maxiane.