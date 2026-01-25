Babu Santana admite 'dúvida cruel' sobre quem indicar ao paredão no BBB 26
Formação da berlinda ocorre na noite deste domingo (25).
Durante a festa deste sábado (24) no Big Brother Brasil (BBB) 26, Babu Santana falou, em conversa com Juliano Floss, que pode mudar a indicação dele para o paredão deste domingo (25).
"Ainda estou na dúvida cruel. Porque ele vai no paredão com o Matheus, e acho que o Matheus sai. Aí eu arrumo um caô para mim", especula Babu.
O líder da semana e Juliano Floss não mencionaram nomes, e continuaram conversando sobre a força do participante que Babu pode indicar ao paredão e Matheus junto ao público.
Veja também
"Se você indicar o Matheus, a gente pode ter uma noção em quem a galera está votando", sentencia Juliano Floss.
Sem 'Na Mira do Líder', casa inteira pode ser votada
Nesta semana, Babu não teve que escolher participantes para o 'Na Mira do Líder'. Também não haverá prova bate-e-volta, e os indicados vão disputar a preferência do público na próxima terça-feira (27).
Na liderança pela primeira vez em duas edições de BBB, Babu segue conversando com aliados sobre a possibilidade de indicados ao paredão. O líder já mencionou que pode indicar Jonas ou Paulo Augusto, além de Matheus e Brígido.
Pela segunda semana consecutiva, Jonas é o anjo da semana, e não pode ser votado por estar autoimune. Leandro já está no paredão pela dinâmica da 'Caixa Surpresa', na última sexta-feira.