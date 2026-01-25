Diário do Nordeste
Babu Santana admite 'dúvida cruel' sobre quem indicar ao paredão no BBB 26

Formação da berlinda ocorre na noite deste domingo (25).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem em ambiente interno, vestindo camiseta branca e usando um microfone de lapela com cordão no pescoço. Ele está de perfil, fazendo um gesto com a mão, com um pente verde apoiado no cabelo. Ao fundo, há uma parede azul com um espelho em formato de coroa e uma cama com cabeceira estofada.
Legenda: Babu Santana é o líder da semana no BBB 26 e tem como alvos Matheus e Brígido.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Durante a festa deste sábado (24) no Big Brother Brasil (BBB) 26, Babu Santana falou, em conversa com Juliano Floss, que pode mudar a indicação dele para o paredão deste domingo (25).

"Ainda estou na dúvida cruel. Porque ele vai no paredão com o Matheus, e acho que o Matheus sai. Aí eu arrumo um caô para mim", especula Babu.

O líder da semana e Juliano Floss não mencionaram nomes, e continuaram conversando sobre a força do participante que Babu pode indicar ao paredão e Matheus junto ao público.

"Se você indicar o Matheus, a gente pode ter uma noção em quem a galera está votando", sentencia Juliano Floss.

Sem 'Na Mira do Líder', casa inteira pode ser votada

Nesta semana, Babu não teve que escolher participantes para o 'Na Mira do Líder'. Também não haverá prova bate-e-volta, e os indicados vão disputar a preferência do público na próxima terça-feira (27).

Na liderança pela primeira vez em duas edições de BBB, Babu segue conversando com aliados sobre a possibilidade de indicados ao paredão. O líder já mencionou que pode indicar Jonas ou Paulo Augusto, além de Matheus e Brígido.

Pela segunda semana consecutiva, Jonas é o anjo da semana, e não pode ser votado por estar autoimune. Leandro já está no paredão pela dinâmica da 'Caixa Surpresa', na última sexta-feira.

