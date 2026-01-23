Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26
Ator ficou emotivo com primeira vitória na prova do líder.
Babu Santana se emocionou ao entrar no quarto do líder, na madrugada desta sexta-feira (23), no Big Brother Brasil (BBB 26). O ator ainda revelou quem são alvos para o próximo paredão.
Acompanhado de Marcelo, Edilson Capetinha e Solange Couto, o artista inaugurou o cômodo especial e não resistiu ao ver a foto do filho.
Abraçado ao porta-retrato, chorou comemorando a primeira vitória em uma Prova do Líder, já que, durante a participação no BBB 20, não ganhou a dinâmica. "Meu filhote! Eu num falei que ia conseguir, filhote?!"
Na ocasião, o médico potiguar consolou Babu e comentou a semelhança entre a criança e o ator. "Meu Deus, é a sua cara!"
Em outro momento, sozinho no quarto, o ator seguiu emocionando enquanto observava fotos da vitória dele na prova.
Quem Babu deve indicar ao Paredão do BBB 26?
Em seguida, enquanto analisava o tabuleiro com todos os brothers, o ator revelou seus alvos para o próximo paredão: Jonas e P.A.
"Daí, eu vou ter que ser frio, ou vou jogar com coração. Se eu for frio, eu boto o P.A. Não tem grandes aliados, não tem grandes torcidas para se unir. E quem eu indicar tem que sair", disse ao analisar os bonecos com os nomes dos participantes.
"No Jonas é o mais coerente, que é o que eu vou pelo coração", acrescentou.
Bate-boca recente com Jonas
Na última quarta-feira (21), Babu e Jonas se envolveram em uma discussão devido ao uso da cozinha do BBB 26.
O atrito começou quando Jonas usou o fogão para fritar um ovo enquanto o ator preparava um molho, o que, segundo o ator, atrapalhou completamente seu processo na cozinha.
Visivelmente irritado, ele reclamou da interferência e disse que teria organizado o espaço se tivesse sido avisado. O artista afirmou que estava cozinhando para o grupo porque ninguém havia se oferecido e que a atitude do colega o desanimou.
Para o ator, a mudança de panelas e a quebra da sequência da receita demonstraram desrespeito. “Eu estava em prol do grupo, e o grupo cagou na minha cabeça”, disparou.
Jonas se defendeu dizendo que não interrompeu o preparo e que teve cuidado ao usar o fogão. Segundo ele, Babu não deixou espaço para diálogo e continuou cozinhando normalmente.
O modelo reforçou que não agiu de má-fé, mas o ator insistiu que, mesmo sem intenção, a atitude comprometeu seu trabalho. “Meu papo é reto e direto”, resumiu.