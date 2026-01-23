Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26

Babu Santana se emocionou ao entrar no quarto do líder, na madrugada desta sexta-feira (23), no Big Brother Brasil (BBB 26). O ator ainda revelou quem são alvos para o próximo paredão.

Acompanhado de Marcelo, Edilson Capetinha e Solange Couto, o artista inaugurou o cômodo especial e não resistiu ao ver a foto do filho.

Abraçado ao porta-retrato, chorou comemorando a primeira vitória em uma Prova do Líder, já que, durante a participação no BBB 20, não ganhou a dinâmica. "Meu filhote! Eu num falei que ia conseguir, filhote?!"

Na ocasião, o médico potiguar consolou Babu e comentou a semelhança entre a criança e o ator. "Meu Deus, é a sua cara!"

Em outro momento, sozinho no quarto, o ator seguiu emocionando enquanto observava fotos da vitória dele na prova.

Quem Babu deve indicar ao Paredão do BBB 26?

Em seguida, enquanto analisava o tabuleiro com todos os brothers, o ator revelou seus alvos para o próximo paredão: Jonas e P.A.

"Daí, eu vou ter que ser frio, ou vou jogar com coração. Se eu for frio, eu boto o P.A. Não tem grandes aliados, não tem grandes torcidas para se unir. E quem eu indicar tem que sair", disse ao analisar os bonecos com os nomes dos participantes.

"No Jonas é o mais coerente, que é o que eu vou pelo coração", acrescentou.

Bate-boca recente com Jonas

Na última quarta-feira (21), Babu e Jonas se envolveram em uma discussão devido ao uso da cozinha do BBB 26.

O atrito começou quando Jonas usou o fogão para fritar um ovo enquanto o ator preparava um molho, o que, segundo o ator, atrapalhou completamente seu processo na cozinha.

Visivelmente irritado, ele reclamou da interferência e disse que teria organizado o espaço se tivesse sido avisado. O artista afirmou que estava cozinhando para o grupo porque ninguém havia se oferecido e que a atitude do colega o desanimou.

Para o ator, a mudança de panelas e a quebra da sequência da receita demonstraram desrespeito. “Eu estava em prol do grupo, e o grupo cagou na minha cabeça”, disparou.

Jonas se defendeu dizendo que não interrompeu o preparo e que teve cuidado ao usar o fogão. Segundo ele, Babu não deixou espaço para diálogo e continuou cozinhando normalmente.

O modelo reforçou que não agiu de má-fé, mas o ator insistiu que, mesmo sem intenção, a atitude comprometeu seu trabalho. “Meu papo é reto e direto”, resumiu.