Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu
O brother venceu a segunda Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
Babu venceu a 2ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 26), durante a noite desta quinta-feira (15). Com a vitória confirmada, o brother escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.
Dentre os critérios para formação do novo VIP, Babu deu a pulseira para aqueles que estiveram na Xepa durante a semana anterior.
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26:
VIP
- Solange Couto;
- Juliano Floss;
- Alberto Cowboy;
- Marcelo;
- Milena;
- Breno;
- Edilson.
XEPA
- Jonas Sulzbach;
- Marciele;
- Sarah Andrade;
- Sol Vega;
- Ana Paula Renault;
- Brigido;
- Jordana;
- Maxiane;
- Paulo Augusto;
- Samira.
CONFIRA MOMENTO DA ESCOLHA
