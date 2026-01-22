BBB 26: confira cronograma da semana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (22), a programação do BBB 26 para a última semana de janeiro.

Na noite desta quinta, há o encerramento da Prova do Líder. Marcelo, Juliano, Babu e Sarah disputam a final.

Veja também Zoeira Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante' Zoeira Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico Seu Direito Imitação estereotipada de gay é homofobia? Veja o que diz a lei sobre caso no BBB 26

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SEXTA-FEIRA (23)

Legenda: Prova do Anjo do BBB 26 é autoimune e a Caixa-Surpresa coloca alguém no Paredão. Foto: Globoplay.

Prova do Anjo (autoimune)

Caixas-surpresa:

1 será emparedada

1 perderá o voto no próximo Paredão

1 terá voto peso dois no Paredão

1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém

DOMINGO (25)

Legenda: O vencedor poderá escolher dar uma imunidade ou ver um vídeo da família. Foto: Globoplay.

Presente do Anjo:

Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.

Formação de Paredão triplo:

1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela casa

TERÇA-FEIRA (27)

Eliminação