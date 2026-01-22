Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:52)
Zoeira
Tadeu, apresentador do BBB 26 explicando o cronograma da semana.
Legenda: Programação foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Foto: Globoplay.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (22), a programação do BBB 26 para a última semana de janeiro.

Na noite desta quinta, há o encerramento da Prova do Líder. Marcelo, Juliano, Babu e Sarah disputam a final.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SEXTA-FEIRA (23)

BBB 26.
Legenda: Prova do Anjo do BBB 26 é autoimune e a Caixa-Surpresa coloca alguém no Paredão.
Foto: Globoplay.

Prova do Anjo (autoimune)

Caixas-surpresa:

  • 1 será emparedada
  • 1 perderá o voto no próximo Paredão
  • 1 terá voto peso dois no Paredão
  • 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém

DOMINGO (25)

Cronograma de dinâmicas do que acontecerá na casa do BBB 26 durante esta semana.
Legenda: O vencedor poderá escolher dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.
Foto: Globoplay.

Presente do Anjo:
Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.

Formação de Paredão triplo:

  • 1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa
  • 1 emparedado pelo Líder
  • 1 mais votado pela casa

TERÇA-FEIRA (27)

Eliminação

