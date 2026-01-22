BBB 26: confira cronograma da semana
Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:52)
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (22), a programação do BBB 26 para a última semana de janeiro.
Na noite desta quinta, há o encerramento da Prova do Líder. Marcelo, Juliano, Babu e Sarah disputam a final.
Veja também
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
SEXTA-FEIRA (23)
Prova do Anjo (autoimune)
Caixas-surpresa:
- 1 será emparedada
- 1 perderá o voto no próximo Paredão
- 1 terá voto peso dois no Paredão
- 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém
DOMINGO (25)
Presente do Anjo:
Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.
Formação de Paredão triplo:
- 1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa
- 1 emparedado pelo Líder
- 1 mais votado pela casa
TERÇA-FEIRA (27)
Eliminação
Assuntos Relacionados