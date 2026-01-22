Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante'

Atriz pernambucana recebeu elogio de Wagner Moura e relembrou convite inesperado para o longa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:26)
Zoeira
Ex-BBB Mariza com o diretor Kleber Mendonça e parte do elenco do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar 2026, em foto pessoal.
Legenda: Mesmo com uma participação breve, Mariza garante que o aprendizado foi enorme.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Quem assistir ao longa “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, vai se deparar com uma surpresa: a participação de Mariza Moreira, ex-BBB 15

A pernambucana contou detalhes da experiência em entrevista ao site gshow ainda no ano passado. Ela disse que, poucos dias antes da estreia do longa, sua aparição, embora pontual, não passaria despercebida. “É uma coisa rápida, mas impactante”, garantiu ela na época.

A ex-BBB contracena com Wagner Moura em cenas gravadas no tradicional Cinema São Luiz, no Recife. Segundo ela, o trabalho foi direto e intenso: três takes, sob a direção atenta de Kleber Mendonça Filho. 

O resultado rendeu até elogio do protagonista. “Quando terminei, Wagner Moura virou para mim e disse: ‘Você arrasou, menina”, relembra.

Veja também

teaser image
Verso

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar

teaser image
Verso

Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Convite que mudou tudo

O convite para o filme não surgiu do nada, pois Mariza já vinha se preparando para atuar e participou de uma oficina comandada pelo diretor de elenco Leonardo Lacca. 

Após seis meses de trabalho, os participantes foram chamados para fazer figuração no longa — mas, no caso dela, a história foi além.

“Kleber viu meus vídeos da oficina, gostou e, um dia, me mandaram mensagem perguntando se eu queria fazer uma cena no filme. Claro que eu quis”, conta. 

A atriz diz que chegou a custar acreditar quando o próprio diretor a elogiou pessoalmente no set. “Eu fiquei sem reação, tive que confirmar com um colega se aquilo tinha acontecido de verdade.”

Experiência inesquecível

Mariza em foto pessoal
Legenda: Durante as filmagens, Mariza disse que já sentia que o projeto tinha algo especial e iria rodar o mundo.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Mesmo com uma participação breve, Mariza garante que o aprendizado foi enorme. “Estar em uma produção desse tamanho, com gente premiada, foi uma experiência transformadora”, diz a atriz, que também é professora de artes.

Durante as filmagens, ela já sentia que o projeto tinha algo especial. “Teve um momento em que pensei: ‘Vai ver a doida em Cannes’. E não é que foi?”, brinca. 

O filme passou pelo festival francês e ganhou projeção internacional, algo que ela celebra com orgulho. “Minha imagem passou por Cannes, pelo Louvre, e agora vai para o mundo.”

Reconhecimento internacional

Mariza não escondeu a admiração pelos colegas de set, exaltando Wagner Moura, vencedor do prêmio de Melhor Ator em Cannes, e Kleber Mendonça Filho, eleito Melhor Diretor. “Kleber é um gênio do cinema, tem uma carreira sólida e faz filmes que ficam”, afirma.

Para a ex-BBB, o filme foi um sucesso anunciado. “Eu sempre soube que esse filme ia rodar o mundo”, diz. E, ao que tudo indica, junto com ele, a trajetória de Mariza Moreira também ganha novos e promissores caminhos.

Assuntos Relacionados
Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação
Zoeira

Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação

É o primeiro papel do ator após indicação ao Oscar.

Redação
Há 9 minutos
Ex-BBB Mariza com o diretor Kleber Mendonça e parte do elenco do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar 2026, em foto pessoal.
Zoeira

Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante'

Atriz pernambucana recebeu elogio de Wagner Moura e relembrou convite inesperado para o longa.

Redação
Há 1 hora
Imagem dos participantes do BBB 26 se preparando para participar da segunda prova do Líder.
Zoeira

Veja como foi a 1ª parte da Prova do Líder e quem passou para próxima fase no BBB 26

Participantes precisam de agilidade na dinâmica pela liderança.

Redação
Há 2 horas
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Zoeira

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Beatriz Rabelo
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Marcelo chorando durante primeira festa do líder do bbb 26 e sendo abraçado por Breno após revelar incômodo com atitudes de Matheus.
Zoeira

Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Médico ficou incomodado e acabou se emocionando durante primeira Festa do Líder.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o participante do BBB 26 Alberto Cowboy chorando ao se emocionar ao conferir decoração da primeira festa do líder do BBB 26, feita em sua homenagem e relembrando cidade mineira onde nasceu e cresceu.
Zoeira

Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

Evento teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Alberto com um chapéu de vaqueiro na cabeça para primeira festa do líder no BBB 26.
Zoeira

1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos cantores Pedro Sampaio e Kelly Key.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Setlist repleta de sucessos deve animar os brothers na terceira festa da edição.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Colagem com prints de Jonas e Babu.
Zoeira

Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26

O ator reclamou da falta de cuidado com os itens do ambiente.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Matheus do BBB 26.
Zoeira

Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem

Na madrugada, Matheus teve um embate com Breno.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Mia Goth e Wagner Moura durante premiação do cinema.
Zoeira

Wagner Moura e Mia Goth se encontram em bastidores de desfile em Paris; veja vídeo

Atores foram flagrados interagindo em português.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Rayne Luiza agora investe na carreira de influenciadora digital.
Zoeira

Ex de Pedro, do BBB 26, aposta em carreira digital após fama repentina

Rayne Luiza soma mais de 800 mil seguidores e disse que pretende aparecer mais nas redes.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Margareth Serrão no hospital após acidente de carro em Goiânia.
Zoeira

Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira (21).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Ana Paula discutiu com Brígido logo após Aline Campos ser eliminada no paredão.
Zoeira

Após escapar do Paredão, Ana Paula confronta Brígido no BBB 26

Sister trocou provocações com o brother em embate na cozinha da casa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher jovem e sorridente com cabelo longo e escuro, usando um vestido preto justo, em frente a um fundo amarelo vibrante.
Zoeira

Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores

A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos só foi procurada pela Globo após Gretchen não aceitar o convite para o BBB 26.
Zoeira

Aline Campos foi chamada para BBB 26 após recusa de Gretchen

Atriz entrou no programa após negociação da Globo com a cantora não avançar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Zoeira

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Momento em que a tela na TV ficou dividida entre as três participantes durante discurso do apresentador no primeiro paredão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Aline Campos foi a primeira eliminada do reality com 61,64%.

Redação
20 de Janeiro de 2026