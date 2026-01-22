Quem assistir ao longa “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, vai se deparar com uma surpresa: a participação de Mariza Moreira, ex-BBB 15.

A pernambucana contou detalhes da experiência em entrevista ao site gshow ainda no ano passado. Ela disse que, poucos dias antes da estreia do longa, sua aparição, embora pontual, não passaria despercebida. “É uma coisa rápida, mas impactante”, garantiu ela na época.

A ex-BBB contracena com Wagner Moura em cenas gravadas no tradicional Cinema São Luiz, no Recife. Segundo ela, o trabalho foi direto e intenso: três takes, sob a direção atenta de Kleber Mendonça Filho.

O resultado rendeu até elogio do protagonista. “Quando terminei, Wagner Moura virou para mim e disse: ‘Você arrasou, menina”, relembra.

Convite que mudou tudo

O convite para o filme não surgiu do nada, pois Mariza já vinha se preparando para atuar e participou de uma oficina comandada pelo diretor de elenco Leonardo Lacca.

Após seis meses de trabalho, os participantes foram chamados para fazer figuração no longa — mas, no caso dela, a história foi além.

“Kleber viu meus vídeos da oficina, gostou e, um dia, me mandaram mensagem perguntando se eu queria fazer uma cena no filme. Claro que eu quis”, conta.

A atriz diz que chegou a custar acreditar quando o próprio diretor a elogiou pessoalmente no set. “Eu fiquei sem reação, tive que confirmar com um colega se aquilo tinha acontecido de verdade.”

Experiência inesquecível

Legenda: Durante as filmagens, Mariza disse que já sentia que o projeto tinha algo especial e iria rodar o mundo. Foto: Reprodução / Redes sociais.

Mesmo com uma participação breve, Mariza garante que o aprendizado foi enorme. “Estar em uma produção desse tamanho, com gente premiada, foi uma experiência transformadora”, diz a atriz, que também é professora de artes.

Durante as filmagens, ela já sentia que o projeto tinha algo especial. “Teve um momento em que pensei: ‘Vai ver a doida em Cannes’. E não é que foi?”, brinca.

O filme passou pelo festival francês e ganhou projeção internacional, algo que ela celebra com orgulho. “Minha imagem passou por Cannes, pelo Louvre, e agora vai para o mundo.”

Reconhecimento internacional

Mariza não escondeu a admiração pelos colegas de set, exaltando Wagner Moura, vencedor do prêmio de Melhor Ator em Cannes, e Kleber Mendonça Filho, eleito Melhor Diretor. “Kleber é um gênio do cinema, tem uma carreira sólida e faz filmes que ficam”, afirma.

Para a ex-BBB, o filme foi um sucesso anunciado. “Eu sempre soube que esse filme ia rodar o mundo”, diz. E, ao que tudo indica, junto com ele, a trajetória de Mariza Moreira também ganha novos e promissores caminhos.