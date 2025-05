‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, estreia em Cannes com frevo no tapete vermelho; veja

O tapete vermelho de Cannes se transmutou, por alguns momentos, nas ruas e ladeiras de Pernambuco na manhã deste domingo (18). Liderado por Wagner Moura, protagonista da obra, o elenco do filme brasileiro "Agente Secreto" chegou para a estreia do longa em um bloco de frevo de rua.

Os artistas foram acompanhados do grupo Guerreiros do Passo, que também está no filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, e da Orquestra Popular do Recife, banda fundada pelo escritor Ariano Suassuna há 45 anos.

O festival de Cannes transmitiu a chegada do elenco do longa brasileiro, que concorre a principal premiação do festival, a Palma de Ouro.

Os dançarinos de frevo vestiam figurinos inspirados na história de "Agente Secreto", um thriller que se passa nos anos 1970 em Recife. As informações são do jornal O Globo.

Esse é o segundo ano consecutivo que um ritmo brasileiro domina o tapete vermelho em Cannes. Antes do frevo, foi o forró.

O elenco do filme "Motel Destino", dirigido por Karim Aïnouz e ambientado no Ceará, dançou a música "Coração", da banda Aviões do Forró, no festival de 2024. O filme também concorria ao Palma de Ouro.

Grupos de frevo de Pernambuco

A Orquestra Popular de Recife nasce em 1975, idealizada pelo escrito e professor Ariano Suassuna. A banda é pioneira em pesquisas de ritmos tradicionais de Pernambuco, como maracatu, frevo, reisados e caboclinhos.

A especialidade do grupo é o chamado frevo-de-rua, o ferro instrumental utilizado para que dançarinos executem os passos típicos do ritmo.

Ao longo de 45 anos, a Orquestra acompanhou artistas, indo de Luiz Gonzaga a Lenine e se apresentando em diversos países, como Alemanha, Bélgica e Cuba.

Legenda: O grupo Guerreiros do Passo e a Orquestra Popular de Recife no tapete vermelho de Cannes Foto: AFP

O Guerreiros do Passo é uma instituição voltada a pesquisa e ações voltadas a dança do frevo.

Fundado em 2005, o grupo realiza atividades gratuitas na Praça do Hipódromo, em Recife. Entre elas estão o projeto Frevo na Praça; a Oficina de Conserto e Montagem de Sombrinhas de Frevo; o Laboratório do Passo; e a aula-espetáculo "O Frevo".

Os dançarinos do Gurreiros do Passo gravaram uma cena para "O agente secreto" ao lado do Cinema São Luiz, em Recife.

10 minutos de aplauso

A estreia de "O Agente Secreto" marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na competição pela Palma de Ouro. Ele também disputou com Aquarius (2016) e Bacurau (2019).

O filme mostra Marcello, um professor de tecnologia que resolve sair de São Paulo para Recife para fugir de seu passado violento e misterioso. Ele chega a capital pernambucana no meio do caos carnavalesco e ainda acaba sendo espionado pelos vizinhos.

A trama é ambientada na ditadura militar brasileira e aborda as mortes e desaparecimentos ocorridos ao longo do regime autoritário.

Além de Wagner Moura, que interpreta Marcello, o filme conta com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes.

Após a estreia, o filme foi ovacionado por quase 10 minutos, despontando dentro da competição do Palma de Ouro, que ainda não tem claros favoritos após a primeira semana de festival.