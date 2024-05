Elenco de filme de Karim Aïnouz dança sucesso de Aviões do Forró no Festival de Cannes

O elenco do filme "Motel Destino", dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, dançou no tapete vermelho do Festival de Cannes ao som da música "Coração", nesta quarta-feira (22). O sucesso da banda Aviões do Forró, escrito por Dorgival Dantas, animou os atores e outros integrantes do elenco antes do filme ser exibido no prestigiado festival francês.

Diante do público, o grupo chegou a bater palmas e ensaiar passos de forró para celebrar o momento. O filme, gravado em Beberibe, interior do Ceará, é a única produção latino-americana da competição que disputa a Palma de Outro.

A história foca na trajetória do jovem Heraldo, interpretado por Iago Xavier, que transforma o cotidiano do Motel Destino ao chegar no local.

SOBRE 'MOTEL DESTINO'

A produção, gravada em Beberibe, é um suspense erótico que conta a participação de Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção. Além disso, também estão no elenco:

Yuri Yamamoto;

Fabíola Líper;

Renan Capivara;

Jupyra Carvalho.

O filme é a oitava produção de ficção da cinematografia de Karim Aïnouz.