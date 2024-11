Vladimir Shklyarov, um dos bailarinos mais reconhecidos do mundo, morre aos 39 anos

O bailarino russo Vladimir Shklyarov, considerado uma das estrelas do balé do país, morreu aos 39 anos, no sábado (16), após cair do quinto andar de um prédio. O falecimento foi confirmado pelo Teatro Mariinsky, local de São Petersburgo por qual ele atuava como dançarino principal.

A porta-voz do equipamento, Anna Kasatkina, detalhou à mídia russa que o profissional estava tomando analgésicos para uma lesão nas costas e que deveria passar por uma cirurgia na coluna nesta segunda-feira (18). As informações são do jornal The Guardian.

Uma investigação federal foi instaurada para investigar a morte do dançarino. No entanto, "a causa preliminar" do óbito foi considerada um acidente pelas autoridades locais, informou a agência de notícias russa RIA Novosti.

A também dançarina Irina Baranovskaya lamentou a morte do colega, a qual classificou como "um acidente estúpido e insuportável", em publicação no Telegram. Segundo ela, Shklyarov “saiu para a sacada para tomar um pouco de ar e fumar” e, então, “perdeu o equilíbrio” na “sacada muito estreita”.

Nas redes sociais, o Teatro Mariinsky declarou que o falecimento de Shklyarov "é uma grande perda". "Nossas condolências à família do artista, entes queridos, amigos e todos os inúmeros admiradores de seu trabalho e talento... ele inscreveu seu nome para sempre na história do balé mundial", disse.

A também dançarina do teatro, Diana Vishneva, escreveu: "Esta tragédia traz apenas lágrimas e tristezas… Esta é a tragédia para o nosso teatro, nossa dor comum, sentimento de vazio". "Você era o parceiro favorito… Meu lindo Romeu, meu bravo príncipe em Cinderela", completou.

Quem era Vladimir Shklyarov

Nascido na cidade russa de São Petersburgo em 1985, Shklyarov ingressou no Teatro Mariinsky em 2003 e se tornou o dançarino principal — posição mais alta em uma companhia de balé — em 2011.

Ao longo dos 20 anos de carreira, o bailarino estrelou produções clássicas como "O Lago dos Cisnes", "Romeu e Julieta", "A Bela Adormecida", "Dom Quixote" e "Alice no País das Maravilhas de Christopher Wheeldon".

Ele realizou apresentações diversos locais do mundo, incluindo a Metropolitan Opera em Nova York (EUA) e a Royal Opera House em Londres (Inglaterra).

Em 2013, ele se casou com a também bailarina do Teatro Mariinsky, Maria Shirinkina. O casal teve dois filhos.

Bailarino condenou invasão russa à Ucrânia

Shklyarov condenou a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em uma postagem do Instagram, realizada em março de 2022, mas que foi posteriormente excluída. Na época, ele declarou sua oposição a “todos os tipos de ações militares”.

“É impossível assistir a tudo o que está acontecendo hoje sem lágrimas”, escreveu o dançarino na ocasião.