Trecho anexado fica nas proximidades da Cidade 2000 e deve receber Areninha e calçadão de 800 metros para caminhada.
Apesar do expressivo aumento percentual, o Estado permanece no “nível zero” de desflorestamento
Desse total, 50% está em área de caatinga. O documento será atualizado continuamente e está disponível para consulta online
A proposta é buscar soluções sociais, ambientais e econômicas junto a comunidades carentes de todo o País
Os benefícios, no entanto, dependem do comprometimento do Governo Federal com a agenda
O mundo moderno tem nos tornado cada vez mais dependentes da energia gerada pelas mais diferentes fontes disponíveis, muitas delas derivadas da queima do carvão e do petróleo, que são grandes emissores de gás carbônico.
Plataforma online da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) ficará à disposição de pesquisadores, estudantes e público em geral, com detalhamento sobre espécies de mamíferos marinhos, animais vertebrados, répteis e anfíbios
Durante dois anos, participantes terão auxílio de R$ 200 enquanto recebem curso de formação e executam ações voltadas à preservação do meio ambiente. Perfil selecionado é de jovens de 15 e 29 anos, de baixa renda
Ele escolheu o animal para representar espécies que sofrem as consequências do descarte inadequado de lixo nas lagoas, mares e rios
Apesar das demandas ainda presentes, iniciativas como adoção de espaços públicos e regulamentação de parque têm deixado Fortaleza mais verde e melhorado as rotinas de ocupação das ruas
Proposta avançou em evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais do LABOMAR
Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra, entretanto, que houve crescimento em relação ao anos de 2018 e 2017
Lucrativa e invisível, a Máfia da Areia no Brasil movimenta bilhões em dinheiro, sonega impostos, destrói meio ambiente e ameaça quem denuncia
Estado também possui a 3ª maior área de manguezais do NE. Especialistas alertam que a extinção das regras que protegem o bioma, suspensa ontem por meio de liminar, podem colocar o ecossistema em risco se for efetivada
A queda foi de 90% no total de hectares de área natural suprimidos. Apesar da melhora no cenário, biólogos apontam que a redução está mais ligada à fuga da exploração para outros biomas do que a instituição de boas políticas públicas
Apesar do aumento do consumo doméstico, a atividade industrial diminuiu no período de isolamento, fator que pode ter ajudado na redução de trechos de poluição
Iniciativa no bairro Conjunto Palmeiras busca ampliar número de áreas verdes na cidade
