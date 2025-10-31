Metro

Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe área ampliada equivalente a 10 campos de futebol

Trecho anexado fica nas proximidades da Cidade 2000 e deve receber Areninha e calçadão de 800 metros para caminhada.

Nícolas Paulino
01 de Junho de 2021
Região

Desmatamento da Mata Atlântica cresce quase 70% no Ceará nos dois últimos anos, aponta estudo

Apesar do expressivo aumento percentual, o Estado permanece no “nível zero” de desflorestamento

André Costa
27 de Maio de 2021
Segundo o Inventário da Flora Cearense, o Estado tem mais de 2,4 mil espécies diferentes de plantas nativas com flor. Na foto, um mandacaru, da família Cactaceae.
Metro

Inventário da Flora Cearense cataloga 2,4 mil espécies diferentes de plantas nativas

Desse total, 50% está em área de caatinga. O documento será atualizado continuamente e está disponível para consulta online

Luana Severo
07 de Maio de 2021
Vem Empreender

Ceará tem 2 projetos entre os 10 semifinalistas em prêmio de empreendedorismo social

A proposta é buscar soluções sociais, ambientais e econômicas junto a comunidades carentes de todo o País

Redação
26 de Abril de 2021
Negócios

Avanço de pauta ambiental pode elevar exportações do Ceará

Os benefícios, no entanto, dependem do comprometimento do Governo Federal com a agenda

Redação
25 de Abril de 2021
Colaboradores

O futuro da energia é verde

O mundo moderno tem nos tornado cada vez mais dependentes da energia gerada pelas mais diferentes fontes disponíveis, muitas delas derivadas da queima do carvão e do petróleo, que são grandes emissores de gás carbônico.

Ricardo Cavalcante
16 de Abril de 2021
Tartaruga
Metro

Inventário da fauna cearense disponibiliza consulta a 1.300 espécies; lançamento será nesta sexta

Plataforma online da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) ficará à disposição de pesquisadores, estudantes e público em geral, com detalhamento sobre espécies de mamíferos marinhos, animais vertebrados, répteis e anfíbios

Natali Carvalho
25 de Fevereiro de 2021
Colaboradores

Agente jovem ambiental

Artur Bruno
23 de Fevereiro de 2021
projeto
Metro

Programa de engajamento ambiental selecionará 10 mil jovens no CE

Durante dois anos, participantes terão auxílio de R$ 200 enquanto recebem curso de formação e executam ações voltadas à preservação do meio ambiente. Perfil selecionado é de jovens de 15 e 29 anos, de baixa renda

Redação
11 de Janeiro de 2021
Metro

Taxista usa lixo para fazer escultura de tartaruga marinha e alertar contra a poluição ambiental

Ele escolheu o animal para representar espécies que sofrem as consequências do descarte inadequado de lixo nas lagoas, mares e rios

Redação
30 de Dezembro de 2020
Metro

Meio Ambiente: integração entre espaços e pessoas fomenta avanço

Apesar das demandas ainda presentes, iniciativas como adoção de espaços públicos e regulamentação de parque têm deixado Fortaleza mais verde e melhorado as rotinas de ocupação das ruas

Redação
21 de Dezembro de 2020
Opinião

Nuances legais da sustentabilidade empresarial

Priscila Resende
21 de Novembro de 2020
Ricardo Mota

UFC trabalha convênio com universidade italiana para estudos das ciências do mar

Proposta avançou em evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais do LABOMAR

Ricardo Mota
05 de Novembro de 2020
Região

Queimadas em outubro são elevadas, mas número é 35% menor do que em igual período de 2019

Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra, entretanto, que houve crescimento em relação ao anos de 2018 e 2017

Honório Barbosa
31 de Outubro de 2020
Região

Levantamento inédito revela os impactos da extração ilegal de areia

Lucrativa e invisível, a Máfia da Areia no Brasil movimenta bilhões em dinheiro, sonega impostos, destrói meio ambiente e ameaça quem denuncia

Melquíades Júnior
11 de Outubro de 2020
mangues
Região

Ceará lidera o ranking do desmatamento de áreas de restinga

Estado também possui a 3ª maior área de manguezais do NE. Especialistas alertam que a extinção das regras que protegem o bioma, suspensa ontem por meio de liminar, podem colocar o ecossistema em risco se for efetivada

Rodrigo Rodrigues
29 de Setembro de 2020
Região

Caatinga registra 3ª maior redução de áreas desmatadas do País

A queda foi de 90% no total de hectares de área natural suprimidos. Apesar da melhora no cenário, biólogos apontam que a redução está mais ligada à fuga da exploração para outros biomas do que a instituição de boas políticas públicas

Rodrigo Rodrigues
25 de Setembro de 2020
País

Pandemia reduz poluição e Rio Tietê, em São Paulo, tem melhora histórica

Apesar do aumento do consumo doméstico, a atividade industrial diminuiu no período de isolamento, fator que pode ter ajudado na redução de trechos de poluição

Estadão Conteúdo
22 de Setembro de 2020
Dias Melhores

Moradores plantam mudas de árvores e mantêm limpeza em canteiros há três anos em Fortaleza

Iniciativa no bairro Conjunto Palmeiras busca ampliar número de áreas verdes na cidade

Redação
21 de Setembro de 2020
Colaboradores

Unidades de Conservação

Artur Bruno
01 de Setembro de 2020

