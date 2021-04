Ceará tem 2 projetos entre os 10 semifinalistas em prêmio de empreendedorismo social

O Ceará tem dois projetos entre os dez semifinalistas do Prêmio Sociedade Sustentável Sumitomo Chemical, voltado para o empreendedorismo social, abrangendo times de estudantes de universidades de todas as regiões do País.

Os finalistas serão anunciados em dezembro e, até lá, as equipes vão receber mentorias e treinamentos de capacitação. Esta é a 9ª edição do prêmio, com recorde de 84 inscrições este ano.

A proposta é buscar soluções sociais, ambientais e econômicas junto a comunidades carentes, utilizando como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e as diretrizes do Pacto Global.

Além da mentoria oferecida até o anúncio dos vencedores, as equipes recebem bolsa-auxílio de R$ 2.500 para cada projeto.

Cinco finalistas serão selecionados para a apresentação de resultados. Na rodada final, os três primeiros classificados concorrem a prêmios de R$ 15 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil.

Os projetos cearenses semifinalistas são: Abre Alas – Enactus IFCE Maracanaú (CE). A iniciativa de empreendedorismo feminino com foco em mulheres cis e trans busca independência financeira. Atua como uma aceleradora de negócios, cursos de empreendedorismo e marketplace para negócios na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

E Maená – Enactus UFCA (CE), que realiza serviços de engenharia com técnicas sustentáveis para reformas e construção, buscando garantir acesso à moradia digna para pessoas da região do Cariri Cearense que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Confira os outros projetos semifinalistas:

Canário – Enactus EEL USP (SP)

O projeto Canário desenvolve seu trabalho com jovens internos da Fundação Casa de Lorena, oferecendo curso de barbearia atrelado a técnicas de empreendedorismo e gestão de negócios, capacitando assim essas pessoas para o retorno ao mercado de trabalho e reinserção na sociedade.

Conectus – Enactus UFRGS (RS)

O Conectus estimula o protagonismo empreendedor e o senso de pertencimento à comunidade local através da conexão entre empresa, escolas e alunos. O programa cria vínculos sociais valiosos e busca empoderar jovens de baixa renda para que se tornem líderes no futuro.

Cromo Somos – Enactus UFAL (AL)

Em uma sociedade onde pessoas com deficiências são vistas como incapazes, o Cromo Somos surge para mudar essa realidade, trazendo inclusão social e respeito à diversidade. O projeto desenvolve a capacitação de pessoas com Síndrome de Down e Deficiências Intelectuais por meio de aulas de artesanato, culinária, lições práticas e teóricas.

Eco Xingu – Enactus UFPA Altamira (PA)

O Eco Xingu busca reduzir o uso de sacos plásticos pelos agricultores familiares por meio do desenvolvimento da tecnologia do eco-tubete, que consiste na reutilização de garrafas pet. O eco-tubete é confeccionado e comercializados por uma comunidade local em situação de risco.

GERA – Enactus CEFET/RJ (RJ)

O Projeto GERA busca mitigar impactos causados pelo descarte incorreto de resíduos, facilitando e estimulando a reciclagem com uma logística inteligente. Para isso, o projeto conecta empresas que geram resíduos sólidos com cooperativas de reciclagem.

Kairós – Enactus Campus São Carlos (SP)

O projeto Kairós atua com os agricultores do Acampamento Capão das Antas, em São Carlos (SP). Os objetivos são expandir um modelo de negócio sustentável, promover a acessibilidade de uma alimentação de qualidade, além de introduzir sistemas de tratamento de água e esgoto na comunidade, assegurando melhor qualidade de vida aos moradores.

OBVIA.MENTE – Enactus UFF (RJ)

Com o oferecimento de cursos gratuitos, o OBVIA.MENTE é um projeto que busca a reintegração na sociedade dos idosos, bem como a sua independência financeira.

Raízes – Enactus UFV CRP (MG)

O Raízes soluciona o desperdício de cenouras pós-colheita fora do padrão estético exigido pelos consumidores, utilizando-as como matéria-prima na produção de uma suplementação alimentar bovina inédita no mercado. A produção será realizada por uma comunidade em vulnerabilidade social, gerando renda e qualidade de vida a pessoas que atualmente trabalham nas lavouras.

Indústria no Ceará

O Prêmio tem parceria com a Enactus, organização sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo social nas universidades.

“Os recursos financeiros ao final da premiação são incentivos para que os estudantes e futuros profissionais deem continuidade aos projetos. Temos orgulho do histórico de iniciativas solidárias que surgiram em nosso programa, e hoje são cases de sucesso”, destaca Gizelle Neves, Gerente de Cultura, Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Sumitomo Chemical América Latina.

A Sumitomo Chemical está sediada em Tóquio, no Japão, e é uma das principais empresas químicas do mundo. Fundada em 1913, possui um complexo industrial em Maracanaú (CE), realizando duas atividades no Brasil também a partir de um escritório central, localizado em São Paulo (SP), e um centro de pesquisas em Mogi Mirim (SP).