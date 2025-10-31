Diário do Nordeste
Premiação reconhece miniempresas desenvolvidas por alunos da rede pública estadual

Estudantes de 78 escolas participaram de atividades da disciplina eletiva Jovem Empreendedor II

Redação 03 de Dezembro de 2021

Vem Empreender apresenta webinário sobre modelo de negócios

Última palestra do projeto Vem Empreender – A Retomada ensina o que não pode faltar em cada etapa do modelo de negócios.

Agência Diário 24 de Novembro de 2021
Hackaton

Maratona premia com até R$ 2 mil soluções tecnológicas para problemas reais

O evento será presencial e gratuito. Com uma programação de palestras, minicursos e orientação profissional

Redação 10 de Novembro de 2021

Relembre os conteúdos do projeto Vem Empreender - A Retomada

No dia 24 de novembro, será realizada a última ação do projeto, com o webinário “Inovando seu modelo de negócio”

Agência de Conteúdo DN 30 de Outubro de 2021

Minicurso Vem Empreender ensina sobre logística e operação de uma empresa

No último curso do projeto Vem Empreender - A Retomada, as aulas abordam diferentes aspectos da gestão logística

Agência de conteúdo DN 29 de Outubro de 2021

Minicurso sobre operação e logística será lançado na próxima sexta-feira (29)

Curso apresenta conteúdos sobre gestão de estoque, organização da cadeia de suprimentos e outros temas

Agência de Conteúdo DN 27 de Outubro de 2021

Vem Empreender: terceiro minicurso traz lições de Marketing e Vendas

Conceitos de marketing, comercialização e pós-venda estão entre os temas a serem abordados. Conteúdo gratuito com certificado incluído

Agência de Conteúdo DN 22 de Outubro de 2021

Vem Empreender lança minicurso de Marketing e Vendas nesta sexta-feira (22)

O terceiro minicurso do Projeto Vem Empreender – A Retomada vai trazer conceitos de marketing, comercialização e pós-venda.

Agência de Conteúdo DN 18 de Outubro de 2021

Minicurso Vem Empreender: aprenda como lidar com as finanças da sua empresa

Segundo curso do Vem Empreender, com certificação incluída, mostra o que fazer para manter as contas em equilíbrio e ensina ferramentas de gestão financeira.

Agência de Conteúdo DN 15 de Outubro de 2021

Minicurso ensina ferramentas de gestão financeira nesta sexta-feira (15)

Com conteúdo gratuito e certificado incluído, curso faz parte do projeto Vem Empreender - A Retomada.

Agência de Conteúdo DN 11 de Outubro de 2021
