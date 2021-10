Minicurso sobre operação e logística será lançado na próxima sexta-feira (29)

Após passar por diferentes conceitos do mundo do empreendedorismo, o projeto Vem Empreender - A Retomada lançará seu último minicurso na próxima sexta-feira (29). Com o tema “Operação e logística”, as aulas apresentam os aspectos fundamentais deste segmento para as empresas. Todo o conteúdo é gratuito e estará disponível no site do Diário do Nordeste.

Amanhã (28), será realizada uma aula ao vivo com o mesmo tema do minicurso, das 15h às 16h30. Os interessados devem preencher um formulário para efetivarem a inscrição e receberem o link para a aula, que será transmitida via Google Meet. O formulário pode ser acessado aqui.

Questões sobre os diferentes usos de meio de transporte para mercadorias, a gestão de estoque e a organização da cadeia de suprimentos estão entre os temas que serão abordados dentro do conteúdo do minicurso. Além das quatro aulas em vídeo, o projeto também conta com um e-book para a consulta dos alunos.

Cursos anteriores

Os outros três minicursos do projeto Vem Empreender - A Retomada foram: “Inove seu modelo de negócios”, “Entendendo os números da minha empresa”, e “Marketing e vendas”. No dia 24 de novembro, será lançado um webinário especial de encerramento, com foco nas estratégias de um modelo de negócios bem sucedido.

Serviço

Aulas ao vivo Vem Empreender - A Retomada

Operação e logística | Data: 28/10/2021 | Horário: 15h

