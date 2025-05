Netflix removerá episódio interativo de ‘Black Mirror’ permanentemente

A Netflix anunciou que encerrará a parte interativa de seu catálogo a partir desta segunda-feira (12). A decisão marca o fim de um experimento iniciado há sete anos com Black Mirror: Bandersnatch, seguido por poucos outros títulos, como o especial Kimmy x Reverendo, da comédia Unbreakable Kimmy Schmidt, que também será removido.

“Essa tecnologia cumpriu um objetivo, mas agora nos limita ao passo em que focamos nas inovações de outras áreas”, afirmou um representante da empresa ao site The Verge em 2024.

Veja também Verso Festival gratuito estimula acesso à cultura e formação de plateia para filmes cearenses Verso Grupo Comédia Cearense reencena clássico ‘O Beijo no Asfalto’ após 62 anos para celebrar aniversário

O pioneiro Bandersnatch permitia que o espectador tomasse decisões pelo protagonista, Stefan, um jovem programador que mergulha em uma realidade questionável enquanto adapta um livro em forma de jogo. Com cinco finais diferentes, o projeto misturava narrativa e interatividade para o público da plataforma. Recentemente, o personagem Colin Ritman (Will Poulter) reapareceu na sétima temporada da série Black Mirror, no episódio Plaything.

Dois anos após o lançamento de Bandersnatch, foi a vez de Kimmy x Reverendo apostar no formato interativo, com um enfoque cômico. A produção oferecia dez desfechos possíveis para a história de Kimmy, que, às vésperas do casamento com o príncipe Frederick (Daniel Radcliffe), precisava resolver pendências do passado. Dependendo das escolhas do espectador, o episódio podia terminar em celebração, caos ou até mesmo no fim do mundo.

Com o fim das produções interativas, não há previsão para o retorno do formato no catálogo da Netflix. A plataforma, no entanto, redireciona seus esforços para os videogames, especialmente em smartphones, com integração a televisores. Entre os títulos disponíveis estão jogos baseados no reality Brincando com Fogo e na série Emily em Paris.