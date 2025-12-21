Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

O ator brasileiro Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026 de Melhor Ator, pela atuação no filme 'O Agente Secreto', segundo o site Gold Derby - especializado em previsões de premiações.

De acordo com o site, Wagner Moura tem 86,3% de chance de vencer a premiação. Entre os principais concorrentes estão Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após a Outra", e Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", com 89,6% e 88,22% de chance, respectivamente.

Os percentuais podem variar, e os dados foram coletados na tarde deste domingo (21).

Legenda: Wagner Moura na corrida pelo Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução Gold Derby.

O site Gold Derby também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito para vencer a categoria de Melhor Filme Internacional, com 97% de chance.

Em 2025, o site de previsões acertou 18 vencedores das 23 categorias do Oscar. Em 2022, o site teve seu melhor resultado, com 22 acertos em 23 categorias.

Os indicados ao Oscar 2026 vão ser conhecidos oficialmente apenas no dia 22 de janeiro do próximo ano.