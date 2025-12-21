Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

A publicação também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
A imagem mostra o ator Wagner Moura em atuação no filme O Agente Secreto, ao lado de um fusca amarelo, em uma paisagem no sertão nordestino.
Legenda: Wagner Moura é o protagonista do filme 'O Agente Secreto'.
Foto: Divulgação.

O ator brasileiro Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026 de Melhor Ator, pela atuação no filme 'O Agente Secreto', segundo o site Gold Derby - especializado em previsões de premiações. 

De acordo com o site, Wagner Moura tem 86,3% de chance de vencer a premiação. Entre os principais concorrentes estão Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após a Outra", e Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", com 89,6% e 88,22% de chance, respectivamente.

Os percentuais podem variar, e os dados foram coletados na tarde deste domingo (21).

Print da pontuação.
Legenda: Wagner Moura na corrida pelo Oscar de Melhor Ator.
Foto: Reprodução Gold Derby.

O site Gold Derby também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito para vencer a categoria de Melhor Filme Internacional, com 97% de chance.

Veja também

teaser image
Verso

'O Agente Secreto' entra na shortlist do Oscar 2026; veja lista

teaser image
Verso

Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

Em 2025, o site de previsões acertou 18 vencedores das 23 categorias do Oscar. Em 2022, o site teve seu melhor resultado, com 22 acertos em 23 categorias.

Os indicados ao Oscar 2026 vão ser conhecidos oficialmente apenas no dia 22 de janeiro do próximo ano.

Assuntos Relacionados
A imagem mostra o ator Wagner Moura em atuação no filme O Agente Secreto, ao lado de um fusca amarelo, em uma paisagem no sertão nordestino.
Verso

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

A publicação também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito.

Redação
Há 1 hora
Fotografia em close-back de uma mesa de madeira em primeiro plano, onde se vê uma caneca cinza e um pequeno cesto de corda contendo um smartphone, um smartwatch e fones de ouvido. Ao fundo, de forma desfocada, uma mulher está sentada confortavelmente lendo um livro físico.
Verso

Como detox digital e fim do ano estimulam autoconhecimento

Período de intensa demanda por cumprimento de metas, encontros sociais e consumo é propício para refletir sobre a presença digital.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem de muitos despertadores analógicos de estilo clássico, com caixas pretas e mostradores brancos, preenchendo o quadro contra um fundo escuro. O relógio em destaque no centro está marcando aproximadamente 7h00. A imagem evoca a sensação de tempo, pressa, ou multiplicidade.
Elaine Quinderé

Quando eu parei, o tempo me encontrou

Minha vida pediu pausa e o que eu aprendi sobre o tempo e os recomeços possíveis.

Elaine Quinderé
21 de Dezembro de 2025
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Verso

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Após se aposentar, cantor participou do documentário 'Vou Rifar Meu Coração' (2011), sobre a música brega brasileira.
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

Além do sucesso na música brega nos anos 70, Castilho se tornou nacionalmente conhecido por assassinar brutalmente a ex-esposa, Eliane de Grammont, em 1981.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
20 de Dezembro de 2025
Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?
Silvero Pereira

Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?

É revoltante que em 2025, ainda que amparados pela legislação, soframos com a homofobia de sempre.

Silvero Pereira
19 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas, em camisa azul clara, assina um documento em um pódio durante cerimônia, cercado por um grupo diverso de pessoas em um salão com painéis de madeira e brasão oficial.
Verso

Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

Oficialização ocorreu nesta sexta (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de divulgação do filme O Agente Secreto.
Verso

Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

Longa foi eleito no Austin Film Critics Awards 2025.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Walter Benjamin, para matéria sobre literatura.
Verso

Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise

Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.

Beatriz Rabelo
18 de Dezembro de 2025
Foto estilo selfie que mostra uma mulher mais velha à esquerda e duas mulheres mais novas ao lado dela; acima, um senhor.
Mila Costa

Minha nova maternidade

Viramos pais dos nossos pais. Eles não me pediram nada, mas me ensinaram a ficar.

Mila Costa
18 de Dezembro de 2025
Verso

Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza

Opções contam com apresentações de pop, música eletrônica e forró.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem do empresário Igor Queiroz Barroso recebendo o prêmio Troféu Mansueto Barbosa.
Verso

Igor Queiroz Barroso recebe Troféu Mansueto Barbosa

Entrega foi realizada durante a 5ª edição da Cantata da Esperança.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Três homens com expressões sérias, incluindo um com bigode e camisa azul, outro de óculos escuros e terno xadrez, e um de camisa polo laranja, próximos a um orelhão (telefone público) amarelo. A cena remete a um drama histórico ou série.
Verso

Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

Quatro produções do Brasil estão na corrida para uma indicação na maior premiação de cinema do mundo.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Fachada do Snake Bar.
Verso

Snake Bar, no Benfica, anuncia ‘vaquinha’ solidária para evitar fechamento

Inaugurado há cinco anos, o bar se tornou um dos principais espaços de rock da Capital.

Ana Beatriz Caldas
17 de Dezembro de 2025
Cantata da Esperança 2025, espetáculo da casa de vovó dedé.
Verso

Cantata da Esperança 2025 da Casa de Vovó Dedé é realizado nesta quarta (17)

Evento marcou ainda a entrega do Troféu Mansueto Barbosa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Esta é uma fotografia noturna e muito colorida de uma casa intensamente decorada para o Natal. O tema principal é de iluminação exuberante e grandes infláveis temáticos. No centro da cena, a fachada da casa é coberta por milhares de luzes piscantes de cores variadas (vermelho, verde, azul, amarelo), com destaque para luzes azuis e brancas penduradas que simulam gelo ou chuva de estrelas. Há várias silhuetas de cervos no telhado, também iluminadas. Em frente à casa, há uma grande coleção de bonecos infláveis de Natal e personagens de desenhos animados que preenchem o primeiro plano. Eles estão dispostos sobre o que parece ser um tapete branco que simula neve.
Verso

Casal investe em decoração natalina e faz nevar em casa na Maraponga

Com perfil nas redes sociais, Casa 26 impressiona com ostensiva decoração de Natal.

Ana Alice Freire*
17 de Dezembro de 2025
Cerimônia oficial com três pessoas ao lado de um púlpito, incluindo uma figura usando faixa nas cores verde, amarela e azul, em ambiente institucional.
Verso

Além de 'Agente Secreto', Brasil emplaca documentários e curta na shortlist do Oscar 2026

Lista ainda tem o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que concorre por uma produção não-brasileira.

Matheus Facundo
16 de Dezembro de 2025
Combinação mostra cenas dos filmes Central do Brasil, Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui, produções brasileiras indicadas ao Oscar ao longo da história.
Verso

Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje 

O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.

Redação
16 de Dezembro de 2025